Nu bruscaţi bebeluşul, i-ar putea fi fatal! (II)

Medicul de gardă

Nu bruscați bebelușul, i-ar putea fi fatal! (II)

„Nora mea, după ce a rămas însărcinată, ne-a spus că nu e pregătită să fie mamă. Dar toată familia ne-am pus pe capul ei, i-am promis că o s-o ajutăm să crească bebelușul. Problema e că după ce l-a născut, e leșinată după el și nu prea ne lasă s-o ajutăm. De câte ori o vizitez am observat că e obosită, stresată și când se enervează mai tare, îl zgâlțâie pe ăla mic fără să-și dea seama, cel puțin așa spune ea. Iar copilul plânge și mai tare. Se întâmplă ceva dacă bruschezi un bebe de nici trei kilograme în halul ăsta?”-este dilema unei bunici îngrijorate.v v vPe marginea celor relatate de cititoarea noastră, în ediția de ieri, dr. Chirața Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, a explicat de ce nu este bine ca părinții, oricât de obosiți sau nervoși ar fi la un moment dat, să nu-și bruscheze bebelușii sau copiii mai mici, cu promisiunea că, as-tăzi, ne va spune cum se poate preveni sindromul zgâlțâirii copilului, având în vedere că acest obicei, care-i poate afecta foarte grav pe micuți, este destul de răspândit.l Prima recomandare este să nu zdruncinați niciodată, oricât de nervoși sunteți, un bebeluș sau un copil mic l Este esențial să evitați disciplinarea co-pilului, orice vârstă ar avea, când sunteți furioși l Când vă certați cu cineva sau purtați discuții aprinse, nu vă țineți copilul în brațe l Dacă simțiți că nu vă puteți stăpâni, iar tensiunea nervoasă se acumu-lează pe clipă ce trece, rugați pe cineva din familie să aibă grijă de copil, iar dacă nu aveți această posibilitate, nu vă apropiați de micuț până când nu vă liniștiți. Dacă, totuși, răul s-a petrecut, iar copilul are probleme de respirație sau își pierde cunoștința, chemați de urgență un medic.Informarea, esențială!În general, părinții își pierd cumpătul când bebelușii plâng neîncetat, iar ei nu reușesc să-i potolească. Recomandarea medicului este ca în astfel de situații, micuțul să fie consultat de un pediatru, fiind posibil ca plânsul să indice o problemă de sănătate. Dacă este sănătos, dar continuă să plângă la fel de mult, iar părinții nu se pot abține și-l zgâlțâie pe măsură, este nevoie de o consiliere de specialitate, pentru a afla care sunt jocurile potrivite în astfel de situații.