Nu amestecaţi uleiul de măsline cu alte creme

Cosmetica la domiciliu

Nu amestecați uleiul de măsline cu alte creme

„Aș vrea să știu dacă pot folosi uleiul de măsline în locul cremelor de față sau dacă pot să le combin, ca să le fac mai fluide? Vă mulțumesc, Mariana Luca”.xxxEste o realitate că uleiul de măsline conține substanțe benefice tenului, însă Bogdana Oancea, specialist în cosmetică, nu recomandă folosirea lui excesivă, din cauza texturii foarte grase. Or, nici chiar cel mai uscat ten nu are nevoie să fie bombardat, zilnic, cu produse atât de grase.Pe de altă parte, uleiul de măsline poate fi folosit, cu destul de mult succes, în perioada verii, căci aplicat pe o piele puțin bronzată va favoriza o bronzare uniformă și plăcută.De reținut! uleiul de măsline poate fi folosit pentru masarea tenului, dar mai rar! De asemenea, nu se recomandă, sub nici o formă, amestecarea acestuia cu alte creme. Important: Orice-ar fi, uleiul de măsline rămâne un aliat de nădejde în îngrijirea tenurilor deshidratate, calmează și hidratează pielea, pătrunde în epidermă, îi conferă un aspect fin, mătăsos și îi asigură aportul de colagen, întârzie apariția riduriilor și a pielii care tinde să-și piardă elasticitatea. Bogat în vitamine, minerale și proteine, uleiul de măsline este un foarte bun mijloc de întreținere cosmetică. În plus, datorită proprietățile fortifiante și emoliente, este folosit nu doar pentru îngrijirea tenului, ci și a mâinilor, unghiilor și părului.