Nu acceptă ca fetiţele lor să fie cobaii Ministerului Sănătăţii!

Nu acceptă ca fetițele lor să fie cobaii Ministerului Sănătății!

Ştire online publicată Miercuri, 26 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Având în vedere controversele iscate pe tema vaccinării împotriva cancerului de col uterin, cititoarele noastre propun Ministerului Sănătății sistarea vaccinării și demararea unei dezbateri publice foarte serioase și documentate pe această temă, susținută de specialiști cu notorietate în domeniul medicinii. De ce s-a aruncat pisica în curtea școlilor? „Ar fi fost o bună ocazie ca părinții să afle din surse specializate, echilibrate și care n-au nici o legătură cu comisionul la care se gândește toată lumea care știe ce afacere grozavă este distribuirea medicamentelor, care sunt avantajele și care ar fi dezavantajele acestui vaccin despre care se vorbește atât de mult? Acum, părerea mea e că se aruncă pisica în curtea școlilor pe nedrept. Și eu am lucrat pe vremuri în învățământ și cunosc moda comunistă cu directivele și ordinele de sus și nu-mi miroase curat toată munca asta de lămurire a dascălilor. Eu cred că era mult mai bine ca această campanie să fie susținută numai de Ministerul Sănătății, iar școala să nu aibă nici un amestec, chiar dacă… pacientele sunt eleve. Normal era ca părinții să-și fi dus fetițele la vaccinat la cabinetul medicului de familie, dar nu înainte de a fi fost foarte bine informați, măcar cei pe care îi duce mintea și înțeleg cu ce se mănâncă vaccinul. Am citit cu foarte mare interes tot ce s-a scris în ziarul dumneavoastră pe această temă și vă felicit sincer pentru toate informațiile. Dacă n-ar fi luat presa atitudine, probabil că majoritatea părinților și-ar fi vaccinat fetele așa cum au făcut cu toate vaccinurile copilăriei. Dar acum s-a făcut mare vâlvă și nu mai știu pe unde să scoată cămașa. Nu e normal să te pună să semnezi, ca părinte, pentru un vaccin, dacă n-ai nici o competență! Care e rostul acelei semnături? Adică, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva rău, să nu răspundă nimeni? Eu i-am făcut fetiței toate vaccinurile copilăriei dar n-am semnat pentru nici unul. Vreau să mă lămurească Ministerul Sănătății de ce este nevoie de semnătura părinților? Sau au impresia că toți sunt doctori și pot să înțeleagă ce spune prospectul? Știți care e impresia majorității părinților? Că fetițele lor sunt pe post de cobai!” - Ioana Marcu, 63 ani, din Ovidiu. Campanie mult prea „grăbită”! Irina Pascu (39 ani, din Constanța) ar vrea să creadă că „graba” acestei campanii de vaccinare chiar nu are nici o legătură cu obținerea de puncte electorale de către actualul partid aflat la guvernare. Motiv pentru care îi propune ca în scurta perioadă de mandat pe care o mai are la dispoziție să sisteze vaccinarea, să demareze o campanie de promovare corectă a acestor vaccinuri („sau numai a unuia dintre ele!”), „să iasă la… rampă specialiștii cu notorietate în medicină, care să le explice părinților cum stă treaba cu vaccinurile astea. Și, mai ales, să nu-i mai pună pe părinți în situația de a decide, printr-o simplă semnătură, în necunoștință de cauză, într-o situație atât de delicată. Abia atunci o să cred că tot ce se face acum n-are nici o legătură cu politicul!”. „Să se termine cu circul ăsta!” „Am o mătușă care a murit de cancer de col uterin de tânără și mi-aș fi vaccinat fetițele cu ochii închiși, atât de speriată sunt de acest diagnostic! Dar în condițiile în care se face atâta vâlvă pe tema asta, sunt total debusolată. Știți ce mă sperie cel mai și cel mai tare? Că ne obligă să semnăm! Adică, pentru ce e nevoie de semnătura părintelui la un vaccin? Până nu se lămuresc lucrurile, să termine cu circul ăsta! Nu-i destul că suntem noi cobaii guvernanților de atâția ani, mai trebuie să fie și niște copii nevinovați?” – Ana Moroianu, 41 ani, din Ovidiu. Prea multe enigme! „Păi dacă se spune că vaccinul Gardasil nu protejează sută la sută persoanele vaccinate și dacă vaccinul este atât de controversat, ce rost mai are ca părinții să semneze pentru un risc anunțat?” - Liliana Raftea, 37 ani, din Constanța. Să garanteze specialiștii eficiența vaccinului! „Să treacă niște ani, să se probeze eficiența vaccinului, să se spună clar care sunt riscurile și atunci ne vaccinăm fetițele, că doar nu suntem nebune să refuzăm un lucru pentru care medicina garantează! Dar să garanteze medicina, nu noi, ca părinți, prin semnăturile la care ne obligă! Uitați-vă și dumneavoastră cât de tare se contrazic și doctorii între ei când vine vorba de subiectul ăsta! Și, în condițiile astea, ministrul sănătății are tupeul să ceară semnăturile părinților! Ca la noi, la nimeni!” - Aneta Doinaș, din Năvodari.