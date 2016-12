Noua Constituţie… le-a pus gând rău homosexualilor

Noua Constituție… le-a pus gând rău homosexualilor

Comisia parlamentară pentru revizuirea Constituției a adoptat la data de 5 iunie a.c. un amendament la proiectul viitoarei legi fundamentale, potrivit căruia „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie“. În prezent, Constituția definește familia ca bazându-se pe „căsătoria între soți“.Decizia parlamentarilor români vine în contextul în care, recent, Parlamentul de la Paris și Camera Lorzilor din Marea Britanie au dat undă verde pentru căsătoriile între persoane de același sex. Astfel, cuplurile vor avea posibilitatea să adopte copii dacă doresc și se vor bucura de drepturile civile conferite de acest statut.„Faceți-vă că lucrați!“Aceste decizii i-au determinat pe mai mulți cititori ai ziarului nostru să aprecieze că introducerea în Constituție a acestei chestiuni a fost neinspirată cel puțin din punct de vedere al contextului interna-țional în care a fost luată: „Nu vreau să judec pe nimeni, probabil că homosexualitatea asta o fi o deviere de la normal, dar cred că momentul ales de politicienii ro-mâni ca să dea legea asta va in-flama comunitatea internațională. Eu cred că puteau să lase textul vechi nemodificat, că oricum e ambiguu, ce e aia căsătorie între soți? De fapt, ambigue sunt multe alte texte din Constituția actuală și tare mă tem că și în viitoarea Constituție, intenționat vor fi formulate alte texte neclare, ca să le iasă, la nevoie, pasența la politicieni … Sunt atâtea lucruri serioase de rezolvat în Constituția asta și ei se leagă de niște nefericiți. Sper ca motto-ul acestei Constituții mult trâmbițate să nu fie «Faceți-vă că lucrați!», știți dumneavoastră la ce mă refer!” (ing. Silviu Mirea).Păreri împărțitel „Ca să fiu sincer, nu sunt de acord cu homosexualii, dar până la urmă e problema lor. Partea proastă e, după mine, că televiziunile, presa, le dau prea mare importanță, filmează căsătoriile homo și le dau pe post. Se uită copiii și uite-așa le dăm pe tavă idei. Eu am o fată de 11 ani care mi-a spus că e mai bine să se mărite fetele între ele, poate așa n-o să fie divorțuri. De când am divorțat de tatăl ei, suferă enorm. Ce-ar mai fi de zis? (Maria, 36 ani).l „Ar trebui să acceptăm că oamenii cu probleme de acest fel n-o să-și schimbe părerile că vrem noi. Trebuie înțeleși așa cum sunt, iar dacă psihologii nu-i pot ajuta, să fie lăsați în pace atâta timp cât nu deranjează pe nimeni! Poate că pentru ei, ăsta e normalul!” (Luiza Popa).l „Oare toată turbăciunea din originala democrație românească, dezmățul în rândul tinerilor, divorțurile pe bandă rulantă, adulterul etc. se trag de la homosexuali? De ce nimeni nu comentează când doctorii le fac operații de schimbare de sex? – sunt dilemele Mioarei Lungu. În plus, femeia se mai întreabă de ce nu ne-am menține noi anti-UE, dacă tot ni s-a oferit ocazia?l „Sunt perfect de acod cu interzicerea acestei cacealmale de căsătorii. Există vreo religie din lumea asta care să permită căsătoriile între persoane de același sex? La câte divorțuri sunt, mare lucru să nu se extindă relațiile astea, că sunt mai simplu de gestionat. Și să vedeți atunci natalitate redusă!” - este de părere Luminița. Femeia a avut ocazia, de-a lungul vieții, să cunoască personal două cupluri de homosexuali, care și-au exprimat regretul că „nu sunt și ei niște oameni normali”. De aceea, consideră că lucrurile ar fi trebuit lăsate „în coadă de pește. Ce fac alte țări, e problema lor! Când s-o da o lege europeană obligatorie pentru toți membrii UE pentru această căsătorie, așa să fie și la noi!”.Pe de altă parte, Miruna Cio-banu și D. Cristea sunt de părere că, numai pentru că s-a lansat o modă în Europa sau aiurea, sensul adevărat al familiei nu trebuie, sub niciun motiv, alterat. În plus, ele cred că societatea românească încă nu este pregătită pentru a accepta drepturile unei minorități, oricare ar fi aceasta.