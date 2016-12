Nostalgii de 1 MAI COMUNIST. Cu sarmale de parizer în stomac, drepţi la defilare!

Nostalgii de 1 MAI COMUNIST. Cu sarmale de parizer în stomac, drepți la defilare!

Pentru cei mai mulți români, 1 Mai Muncitoresc rămâne un episod asimilat "torturei" din perioada comunistă, zi în care toată suflarea țării era înarmată cu lozinci și pancarte uriașe de preamărire a cârmaciului Ceaușescu. Oamenii n-au uitat că o mică abatere de la reguli sau îndrăzneala de a absenta erau sancționate pe măsură, așa că preferau să stea cu orele în soare, la defilare, pentru ca ei și familiile lor să nu aibă de suferit.Paradoxal este că în ciuda îngrădirii libertății de exprimare și circulație sau a cruntei lipse de alimente de pe rafturile magazinelor, relativa siguranță a unui acoperiș deasupra capului și a unui loc de muncă, indiferent de aptitudini sau calități, rămân, și astăzi, suficiente motive pentru ca mulți să se gândească la anii de dinainte de 1989 ca la "niște vremuri mai bune". Cât privește corvoada participării, "morți-copți", la magnificele defilări din ziua de 1 Mai, multora li se pare "un fleac" față de "corvoada de a supraviețui în ziua de azi… Am voie să spun bancuri și să vorbesc, e bine, dar astea nu țin de foame!" (Aneta Suciu, 57 ani ).Sărbătorită de peste un secol, în locul defilărilor comuniste, Ziua Internațională a Muncii continuă să fie celebrată de europeni prin picnicuri în aer liber, dar și prin marșuri de protest, prin care oamenii își exprimă tot felul de nemulțumiri. Dacă e să ne referim la tinerii până în 20 de ani, aceștia nu au termen de comparație față de această sărbătoare. Însă, cei care doar au copilărit în comunism sau oamenii mai în vârstă consideră nostalgia după acele vremuri ca pe ceva normal: "Nu regret comunismul în întregime, ar fi o aberație! Tot ce regret este siguranța locului de muncă și a cetățeanului, în general. Despre defilarea de 1 Mai, acum mă amuză toată desfășurarea aia de lozinci, pe care atunci o huleam atât! (înv. Eliza Gheorghiu)."Tot înainte... era mai bine!". Ing. Cristian Dragomir crede că această formulă va dăinui cât va dăinui și planeta noastră: "Mereu o să se spună că înainte era mai bine, s-a spus asta și în semn de regret pentru perioada interbelică, se spune și astăzi, în semn de regret pentru comunism, bag mâna-n foc, o să se spună și mâine, despre perioada de acum. Cred că nostalgia asta face bine până la un punct. Am un băiat inginer ca și mine, care, după distrugerea economiei românești, mi-a plecat în străinătate, doar pentru asta regret comunismul. Despre defilările de pe vremuri, când stăteam cu orele în soare, cu sarmale din parizer în stomac, ce regrete pot să am?"."Îmi pare rău că înainte de 89, mereu făceam concediul în luna mai, dar după defilare. Era ceva obositor și enervant, dar trecea! Acum ne-au scutit de defilare, dar pe mulți și de concedii! Plus că s-a dat liber la etnobotanice, la plecat din țară, la muncă, ești liber să mori, liber să vezi toate mizeriile la TV… De-aia-l regretă lumea pe nea Nicu, de la prea multe libere!" (Gabriela Mosciu).În comunism, M. Stângă a lucrat, la un moment dat, la serviciul de urgență gen "112". Știe prea bine că, în ciuda declarațiilor, mai ales în ultimii ani, ambulanțele ajungeau greu sau chiar deloc la vârstnici, pentru a se face economii la carburanți: "Am o mătușă cu hepatită C, a fost avertizată că va primi interferon numai până la 65 de ani, pe care-i face la anul. Dar a rămas optimistă, de 1 Mai mergem la ea, la curte. Cred că societate perfectă nu există, dar să n-aud de comunism, cu 1 Mai cu tot!".Psihologul Elena Ranga este de părere că nostalgiile față de perioada de dinainte de 1989 țin mai mult de faptul că în comunism, erau toți împreună, toți la fel, primeau de la stat anumite facilități, care acum nu mai sunt. Este vorba despre un grup de populație de o anumită forță, care erau mai mult copii sau adolescenți înainte de Revoluție și nu au avut timp suficient să se simtă asupriți. Chiar dacă oamenii suportau tot felul de constrângeri, exista un sentiment de securizare, care îi ajuta să spere că până la urmă o să fie bine. Astfel, reușeau să accepte constrângerile ca pe ceva normal. Tocmai de aceea, pentru unele persoane care au crescut în acea perioadă, acum este o foarte mare confuzie.