„Normal că face urât, doar am prins-o cu vărul meu!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Aflat într-un litigiu iremediabil cu soția sa, vrea să știe dacă are șanse ca fetița să-i fie încredințată lui spre creștere și educare. „Am ajuns la dumneavoastră din cauză că sunt în mare încurcătură. Sunt căsătorit cu acte de doi ani, însă am avut o relație cu soția mea înainte de căsătorie de vreo șapte ani, perioadă în care s-a născut fetița noastră, care are trei ani și zece luni. Fetița îmi poartă numele, o iubesc ca pe ochii din cap. Problema este că soția mea cam calcă în străchini, profită că eu plec în delegație prin țară destul de des. Paharul s-a umplut când am prins-o cu nimeni altul decât un văr bun de-al meu. Ne-am certat foarte tare cu toții, iar soția a plecat la sora ei. Asta s-a întâmplat pe la șapte seara, iar la ora nouă noaptea m-am trezit cu soția și un echipaj de poliție peste mine. Soția urla să-i dau copilul. I-am spus de față cu poliția că nu o alung din casă, dar să nu-mi fure copilul, că fac moarte de om. N-a avut tupeul să rămână, vă dați seama și s-a întors la sora ei. A doua zi, după-amiaza, a venit la mine chiar cu mama mea și mi s-a pus în genunchi s-o iert de dragul fetiței. A profitat că i-a cerut copilul o ciocolată și au plecat la un magazin din zonă. Problema e că de atunci nu le-am mai văzut și nici la cumnata mea nu sunt. M-a învățat cineva să depun reclamație pentru abandon de familie și părăsire de domiciliu. Acum trei zile m-a sunat și mi-a spus că dacă mai merg pe la Poliție, n-o să-mi mai văd copilul niciodată. Normal că face urât, doar am prins-o cu vărul meu!” – ne-a povestit V. Tică (38 ani). Fără a lăsa să se înțeleagă că nu dispune de resurse financiare pentru întreținerea copilului, bărbatul ne-a mărturisit că nu-și permite, totuși, să angajeze un avocat, având în vedere onorariile destul de ridicate pe care aceștia le percep: „Prefer ca banii pe avocat să-i cheltuiesc pentru copilul meu!”. Citește ediția electronică a ziarului nostru și s-a gândit că poate afla care sunt pașii pe care trebuie să-i facă pentru ca fetița să-i fie încredințată lui spre creștere și educare: „Contează pentru moralitatea mamei faptul că m-a înșelat și cu alții, nu numai cu vărul meu? Pot să demonstrez cu martori chestiile astea! Ce trebuie să cer în instanță, tutela sau încredințarea fiicei mele?”. Mai mult, având în vedere că nu și-a văzut copilul de peste o lună, vrea să știe ce demers mai poate face împotriva soției care „mi-a făcut dispărută copila?”. Și nu în ultimul rând, ar dori să știe dacă procedura de încredințare sau de vizitare a copilului prin ordonanță președințială s-ar finaliza mai repede și în avantajul lui? v v v În situația dumneavoastră, puteți profita de portițele pe care legislația vi le deschide. Astfel, potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, dacă raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, mai întâi va trebui să solicitați desfacerea căsătoriei prin divorț la judecătoria din raza de domiciliu. Indiscutabil, puteți invoca drept motive de divorț părăsirea domiciliului și relațiile extraconjugale ale soției. În ce privește plângerea pentru abandon de familie, nu o puteți acuza pe soția dumneavoastră de această faptă pentru că a plecat câteva ore de acasa fără să ia și copilul, deci nu vă încadrați în situațiile prevăzute de art. 305 din Codul Penal. De asemenea, odată cu cererea de divorț puteți solicita să vă fie încredințat minorul, motivând că dumneavoastră îi puteți asigura o bună creștere, atât din punct de vedere material, cât și moral, iar instanța va hotărî căruia dintre părinți îi va fi încredințat copilul. În acest scop, instanța va asculta părinții, dar și autoritatea tutelară. Din practica judiciară rezultă că sunt și cazuri, mai puține, ce-i drept, în care tatăl obține acest drept, în funcție de toate motivele invocate și de probele administrate. În ce privește soluționarea cererii pe calea ordonanței președințiale, puteți solicita odată cu fondul ca instanța să ordone luarea unor măsuri vremelnice, iar hotărârea va fi executorie. Totodată, instanța va putea hotărî ca executarea să se facă fără somație sau fără trecerea unui termen.