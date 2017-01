„Nora mea e ceva de groază!“

Auzim tot mai des, în ultimii ani, că unitatea familiei tradiționale este în cădere liberă, iar conflictele dintre generații (eterne, de altfel) au căpătat alte dimensiuni, adaptându-se și ele vremurilor actuale, când rar se întâmplă ca, după căsătorie, copiii să locuiască împreună cu părinții. Însă, chiar dacă… părțile nu mai respiră zilnic același aer, iar copiii, în majoritatea cazurilor, au mână liberă să ia propriile decizii după căsătorie, când apar neînțelegeri pe tema nepoților, bunicii nu mai stau deoparte. Asupra unei situații de acest fel atrage atenția astăzi un cuplu de bunici paterni, puși la zid de noră, care, din răzbunare, le-a tăiat orice legătură cu nepoții, în vârstă de patru, respectiv opt ani. „N-am avut probleme, din contră, nora ne-a preferat pe noi să avem grijă de nepoței, se plângea că nu are încredere în părinții ei. De vreo șapte luni, e invers, i-a transferat la ai ei, iar nouă ne-a interzis să ne vedem nepoții. Motivul e o închipuire de-a ei – e prea geloasă, îl urmărește pe fiul nostru peste tot și i-a intrat ei în cap că noi îl acoperim. Am ajuns să ne furișăm să-i vedem când ies de la școală și de la grădiniță, dar ei ne văd și plâng că nu sunt lăsați cu noi. Ne-a transmis prin sora ei că n-avem decât s-o dăm în judecată, sunt copiii ei. Dacă e s-o luăm pe lege, putem să ne judecăm, dar nu oricine se poate coborî la așa ceva. Poate Protecția Copilului să ne ajute, să intervină la noră, fără scandal? Noi fără să ne vedem nepoții chiar nu putem să trăim! Nora mea e ceva de groază, a turbat-o gelozia!”.Roxana Onea, purtător de cuvânt în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, a subliniat, cu tărie, că niciunui copil cu bunici în viață nu-i poate fi îngrădit dreptul de a menține o relație cu aceștia, dacă relația este în interesul lui! Iar situația de față constituie o problemă de familie, ce ar trebui rezolvată la acest nivel. De asemenea, trebuie precizat că bunicii materni și cei paterni au drepturi egale. Totul, din cauză că orice copil din țara asta are dreptul de a menține relații personale și contacte directe atât cu părinții, cât și cu bunicii, dar și cu rudele. Și mai mult decât atât, chiar și cu alte persoane față de care cel mic a dezvoltat, în timp, legături de atașament. De asemenea, este dreptul copilului de a-și cunoaște și rubedeniile pe care nu le-a cunoscut până la acea dată și de a întreține relații personale cu acestea, dar și cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, în măsura în care acest lucru nu îl afectează negativ.Pe de altă parte, legătura dintre bunici și nepoți poate fi împiedicată, însă numai dacă există un ordin de interdicție, eliberat pe baza unui certificat de Medicină legală, care să ateste că bunicii respectivi au probleme de sănătate mai grave. Aceștia, legal, nu pot să mai întrețină o relație stabilă cu minorii, oricât de mult și-ar dori.Referitor la cazul de față, dacă nu vor reuși să se înțeleagă în familie, bunicii pot să facă o solicitare scrisă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (cu sediul în str. Decebal nr. 22, telefon: 0241/480.851), pentru facilitarea unei consilieri psihologice bunici - părinți „dar cu amendamentul că noi nu-i putem obli-ga să participe la ședința de consiliere. Însă, după ce primim solicitarea, pro-cedura ne permite să mergem la do-miciliul familiilor implicate, să le lăsăm o invitație, data întâlnirii fiind stabilită de comun acord. Nu avem nicio metodă legală de a-i constrânge să vină la noi. Din păcate, reclamații de acest fel ajung și la noi, cele mai multe referitor la nerespectarea programului de vizită în urma divorțului. Sunt și cazuri când tatăl divorțat ia copilul și uită să-l mai ducă înapoi la mamă…” – a completat Roxana Onea.