"Noi l-am înţeles pe patron, el de ce nu ne înţelege?"

"Noi l-am înțeles pe patron, el de ce nu ne înțelege?"

Dacă nu e loc de înțelegere, salariații au destule soluții pentru a-și recupera drepturile cuvenite, inclusiv salariile restante și fărăa se lupta în instanță.Se poate întâmpla ca angajații să aibă, la un moment dat, probleme cu încasarea salariilor, fie că se întârzie plata, fie că li se mai „ciupește” o sumă mai mică sau mai consistentă, la sfârșit de lună, sub pretextul dificultăților financiare ale firmei. Admițând că sunt și angajatori care, mai rău, își fac un obicei din a nu-și îndeplini obligațiile asumate prin contract față de angajați, dar sunt foarte intransigenți cu ei, Mihaela Crivea, ca specialist în probleme de muncă, este de părere că și în astfel de situații. „Primul pas ar trebui să fie o discuție sinceră între părțile implicate și găsirea unei soluții pertinente pentru toată lumea. Sunt pline ziarele de nemulțumiri de acest gen, iar faptul că salariații nedreptățiți preferă să plece, în loc să se lupte, onest, pentru drepturile lor, creează aceste precedente nesănătoase pentru climatul de muncă. Sunt destule soluții legale și civilizate la îndemână până la instanța de judecată, pe care le poate înțelege orice angajat, important este să se informeze”.Bune intențiiExact pentru o ieșire civilizată și legală din situația în care se află ne-au cerut ajutorul mai mulți cititori: „Anu’ ăsta au tot fost probleme cu salariile, iar cu o chenzină din septembrie și toată leafa din octombrie ne tot amână… Patronul spune că are de recuperat niște datorii, să avem încredere, că o să ne plătească. Ne amăgește că cine e lângă el la greu, o să aibă de câștigat. Problema e că acum avem comenzi, muncim de ne sar capa-cele, dar tot fără bani. Și ar mai fi ceva, mai mulți colegi ne-am găsit de lucru în altă parte, dar șeful ne obligă să stăm în preaviz 15 zile, altfel, ne desface contractul disciplinar, cu toate că n-am greșit cu nimic. Spune că n-avem dreptul să-l lăsăm baltă, cu atâta treabă… Se poate să plecăm cu cartea de muncă nepătată și fără să ne judecăm? Noi l-am înțeles pe patron, el de ce nu ne înțelege?” (Paul Nicolae).Demisie fără preavizÎn contextul în care angajatorul întârzie plata salariului, iar angajatul poate să demonstreze asta, este dreptul lui de a-și depune demisia fără a mai fi obligat să respecte perioada de preaviz, chiar dacă aceasta figurează în contractul individual de muncă, precizează Mihaela Crivea. „Îi trimit pe oameni direct la Codul Muncii, ca să discute cu șefii lor în cunoștință de cauză, e vorba de art. 81, alineatul 8, care prevede că salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă”. Or, plata la timp a salariului este una din obligațiile de bază ale angajatorului. Concret, Codul Muncii prevede, la articolul 166, că salariul este plătit cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz. În același timp, întârzierea nejustificată a plății salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs sala-riatului.Despăgubiri compensatorii„Ca să nu mai spun că salariații neplătiți la timp pot să ceară și despăgubiri compensatorii, sub forma unei dobânzi legale, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 13 din 2011. Le-aș recomanda cititorilor dumneavoastră să-și noteze aceste articole de lege, apoi să discute civilizat cu angajatorul. Iar dacă nici de data asta nu se găsește o soluție, oamenii pot să demisioneze liniștiți, căci nu li se poate imputa nimic de natură disciplinară, care să-i afecteze la viitorul loc de muncă. Sau, dacă doresc să rămână în continuare, pot să depună o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), prin care să arate că plata salariului întârzie sistematic” - a completat specialista, făcând și precizarea că în urma controlului, inspectorii ITM pot să constate nerespectarea legislației muncii, apoi să dea un avertisment angajatorului sau să-i aplice o amendă de până la 3.000 de lei. Tot ITM poate dispune plata retroactivă a salariilor.