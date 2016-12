Nivelul colesterolului în diferite tipuri de ouă

Ouăle, deși sunt considerate alimente foarte hrănitoare și importante, sunt totuși controversate din cauza colesterolului pe care îl conțin. De aceea, atunci când vine vorba despre colesterolul din ouă, specialiștii consideră că este extrem de important să se facă o diferență esențială:albușul conține proteine și alte substanțe nutritive, însă nu are niciun strop de colesterol. În schimb, gălbenușul este mai hrănitor, însă este bogat în colesterol și în consecință, dacă doriți să consumați în continuare ouă, fără să afectați nivelul colesterolului rău din sânge, o mare problemă de sănătate în zilele noastre, puteți renunța la gălbenuș în favoarea albușului, iar numărul ouălor întregi consumate într-o săptămână să fie de două.Referitor la nivelul de colesterol pe care îl conțin ouăle, iată cum se prezintă situația, în funcție de tipul acestora: l Un ou de găină de 55 grame conține 201 mg de colesterol și 1,6 gr de grăsimi de saturate l Un ou de rață de 70 gr conține 621 mg de colesterol și 2,6 gr de grăsimi saturate l Un ou de prepeliță de 9 gr are 76 mg de colesterol și 0,3 gr de grăsimi saturate l Un ou de curcă de 80 grame are 747 mg de colesterol și 2,9 grame de grăsimi saturate l Un ou de gâscă de 145 gr are 1226 mg de colesterol și 5,3 gr de grăsimi saturate.Nu puteți renunța la ouă?Dacă vă plac mult ouăle și nu le puteți exclude din meniul zilnic, consumați albușuri, iar din când în când, amestecați un gălbenuș de ouă cu câteva albușuri, pentru a spori cantitatea de substanțe nutritive, fără a vă face probleme.Foarte important este și modul în care sunt preparatele ouăle. De exemplu, cele prăjite în ulei nu sunt recomandate. Pe de altă parte, omletele, ouăle ochiuri preparate fără uleiuri sau unt și ouăle fierte pot fi consumate fără probleme. Persoanele sâcâite de nivelul mare al colesterolului rău din sânge trebuie să fie extrem de atente însă la numărul ouălor ingerate pe parcursul unei săptămâni și să țină permanent legătura cu medicul curant.