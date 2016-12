„Nimeni nu calcă în apartamentul meu, nici cu martori, nici fără!“

Există locatari care nu se înscriu intenționat în asociația de proprietari, folosind acest tertip pentru a nu se conforma regulilor.Situația asupra căreia au dorit să atragă astăzi atenția mai mulți cititori ține în mod special de „bun simț” și nu neapărat de „crampo-narea” de o lege sau alta. Iar cei care locuiesc la bloc, în majoritatea lor, știu foarte bine că dacă se produce vreo avarie și e pericol de inundații, nu se mai cramponează de nicio lege pentru a le permite instalatorilor să remedieze cât mai repede problema.Din păcate, sunt cazuri, și nu puține, când profitând de faptul că propriul apartament nu le este afectat de o anume defecțiune sau motivând că nu s-au înscris în asociația de proprietari, pur și simplu nu permit accesul celor din asociație pentru a remedia avaria, chiar dacă aceștia respectă în totalitate legea privind funcționarea asociațiilor. Or, astfel de atitudini sunt greu de tolerat într-o comunitate unde colaborarea corectă ar trebui să fie la ea acasă: „Mereu au fost probleme cu instalațiile într-un apartament vecin. Fostul proprietar l-a lăsat neocupat vreo patru ani, fiind plecat la muncă în străinătate, dar mi-a lăsat o cheie și se remedia. Prin august 2013 a vândut apartamentul la o tânără tupeistă, care locuiește singură și n-are ea treabă cu asociația. E cu nasul pe sus și nu se coboară la nivelul nostru, majoritatea pensionari. Înțeleg, nu e nici vina ei că instalația în tot blocul s-a învechit și se produc avarii, dar măcar să coopereze. Înainte de 1 Mai a început să-mi curgă iar în baie, președintele de bloc, cu legea în mână, i-a bătut la ușă s-o anunțe că o să aducă un instalator, dar i-a zis clar că nu permite asta, doar ce și-a renovat baia. A doua zi, președintele, împreună cu instalatorul și un martor, a încercat s-o convingă, dar tupeista tot n-a deschis, pe motiv că la ea nu curge și nu vede de ce ar trebui să dea socoteală unei asociații din care nu face parte. A treia zi l-a luat și pe administrator, dar i-a pus aceeași placă: «Nimeni nu calcă în apartamentul meu, nici cu martori, nici fără!». Păi, dacă e așa, mă retrag și eu din asociație și nu mai deschid când i-o curge și ei prin casă! Să vedem, atunci o să-i convină?” – ni s-a plâns Ana Popescu, în numele tuturor locatarilor afectați de o asemenea atitudine.Obligații și pentru cei neînscriși în asociațieÎn ideea ca unii locatari neînscriși în asociația de proprietari, intenționat sau nu, să nu se folosească de acest lucru pentru a refuza colaborarea cu conducerea acesteia, dar și cu vecinii, Legea nr. 230 din 2007, actualizată, obligă toți proprietarii din bloc, indiferent dacă fac sau nu parte din asociația de proprietari, la tot felul de lucruri.Permiterea accesuluiLista obligațiilor legale este mult mai lungă, însă ne vom limita la prezentarea condițiilor privind permiterea accesului în apartament în caz de avarii sau alte situații urgente. Așadar, în lege scrie negru pe alb că și proprietarii care nu fac parte din asociație au obligația să accepte accesul în spațiul lor, cu un preaviz de 15 zile, al unui reprezentant al asociației de proprietari, atunci când este necesar să se repare sau să se înlocuiască elemente din pro-prietatea comună, la care se poate avea acces numai prin spațiul respectiv.La rândul său, nici reprezentantul asociației de proprietari nu poate da buzna în apartament de unul singur, el având obligația să fie însoțit de persoana care va repara defecțiunea și de cel puțin un martor din cadrul asociației. De precizat că fac excepție cazurile de maximă urgență, când nu este necesar niciun preaviz, însă cele-lalte condiții trebuie îndeplinite în orice situație.Nimeni să nu aibă de suferitDe asemenea, fie și neînscriși în asociație, locatarii care nu se implică în luarea deciziilor și nici în desfășurarea celorlalte activități de la nivelul asociației de proprietari nu au voie să aducă prejudicii morale sau materiale celorlalți proprietari asociați sau celor care desfășoară activități în interesul asociației. În plus, ei trebuie să semnaleze, în timp util, orice problemă care apare la instalațiile de folosință comună și să respecte regulamentul intern al asociației, la fel ca toți locatarii din bloc.