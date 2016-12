Nicio zi fără o nouă taxă!

„Cum să nu fiu supărată, dacă grija Guvernului, în care ne-am pus toate speranțele de mai bine, este să ne cocoșeze cu tot felul de taxe și impozite. Nu înțeleg ce rost mai are indexarea pensiilor sau mărirea salariului minim, dacă, pe de altă parte, toată lumea va pierde mai mult? E o perdea de fum sau o șmecherie, vor să dea impresia că ne dau mai mulți bani. Dar, în realitate, totul e făcut ca să acopere găurile din bugetul atât de rahitic, nu ca să câștigăm noi ceva, cu adevărat!”- este de părere Ioana Popescu. Pe de altă parte, cititoarea noastră consideră că guvernanții realizează că forțează nota cu impozitele, motiv pentru care, mai nou, „Vor să arunce în cârca primăriilor alte măriri de biruri. Altfel, nu văd ce rost are să se schimbe Codul Fiscal ca să dea dreptul primăriilor să mărească, suplimentar, atenție, taxele de proprietate pentru persoane fizice cu peste 20 la sută. Mai bine să spună sincer că le trebuie bani, decât să inventeze tot felul de taxe”.Deviză nouăCititoarea noastră, care a fost nevoită să închidă mica sa afacere, este de părere că atâta vreme cât nu vor fi încurajate investițiile, pentru a se crea locuri de muncă, oricâte măriri de taxe și impozite s-ar produce, ne vom învârti în același cerc vicios: „Le recomand senatorilor și deputaților de Constanța să meargă la Administrația Financiară, să vadă câte firme sunt în faliment și câte persoane fizice sunt executate sau au bunuri sub sechestru, ca să-și dea seama în ce fundătură s-a ajuns!”.