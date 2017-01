Inspirat din desenele animate

„Nepotul mă alintă... «vacă nebună»!“

Aparent inofensive și distractive, desenele animate îi îngrijorează pe părinți din cauza limbajului trivial și a imaginilor violente. „Vacă nebună“, „boule“, „tâmpitule“, „prostule“, „handicapatule“ etc. sunt cuvinte pe care copiii le aud la televizor. Din momentul în care perso-najele din desenele animate au început… să vorbească românește, copiii s-au trezit… la discreția expresiilor vulgare folosite de personaje, spre disperarea părinților, care nu înțeleg de ce sunt permise asemenea „grave deficiențe” în programele de acest gen difuzate pe unele canale de televiziune. Indiscutabil, filmele de desene animate sunt produsul „cultural” de cel mai mare succes pentru divertismentul copiilor. Dacă cei mici se distrează copios, părinții au un gust amar atât din cauza violenței pe care multe filme o transpun la nivel de artă, cât și din cauza expresiilor și cuvintelor injurioase, vulgare, agramatismelor, insultelor puse în gura personajelor, pe care copiii le au, vrând-nevrând, ca modele. Cenzura producătorilor „E nepotul meu, are patru ani și două luni și i-am interzis desenele animate, după ce, acum câteva zile, mă alinta… «vacă nebună». Nu înțeleg de ce sunt permise filmele de desene animate atât de vulgare, de unde copiii învață cele mai urâte cuvinte posibil. Mai am o nelămurire: e așa de greu ca producătorii de animate să cenzureze din start vulgaritățile din filmele astea?” - Sonia T., 53 ani. „De ce se ignoră poveștile românești?“ Cristina Dode este mama unui băiețel de trei ani și nouă luni, care și-ar fi dorit ca în locul filmelor de desene animate străine, care abundă în vulgarități și scene de violență, să vadă transpuse pe ecran basme și legende românești, ale căror personaje ar putea fi adevărate modele pentru cei mici: „Înțeleg că televiziunile sunt comerciale și, pentru profit, difuzează toate enormitățile, dar chiar trebuie să depășească orice limită când este vorba de copii atât de mici?”. Copiii adoră să imite Amalia Micu are doi copii care și-au făcut un obicei din a imita scenele văzute la desene animate în jocurile lor zilnice, din care, desigur, nu lipsesc bătăile și expre-siile triviale: „Era mai bine când nu erau traduse! M-am bucurat degeaba că am scăpat de citit! E ceva de groază ce aud copiii de la desenele astea! Zilele trecute, cel mare s-a supărat pe mine că i-am interzis să se mai uite pe Cartoon Network și m-a făcut tâmpită și handicapată, expresii pe care nu le-a auzit niciodată în casa noastră. Strâns cu ușa, mi-a spus că așa vorbește Piratul Jack”. Concursuri de trivialități Un alt părinte, G. O., ne-a po-vestit, scandalizat, că și-a surprins copiii și alți doi nepoți angajați într-un concurs cuvinte și expresii folosite de… idolii lor din cele mai recente filme de desene animate: „animalule, boule, tâmpitule, handicapatule, prostule, o să-ți rup fălcile, mâinile și picioarele, o să-ți tai beregata etc.!”. v v v Considerați că înlocuirea dublării cu subtitrarea filmelor de desene animate - metodă care le-ar da părinților posibilitatea să le citească copiilor, supraveghind astfel calitatea programului, ar putea înlătura efectele nefaste pe care le au asu-pra prichindeilor limbajul și violența promovate în filmele de desene animate? Știți la ce programe se uită copiii dumneavoastră când nu sunteți lângă ei?