Medicul de gardă

Neluarea în greutate este un semn de boală?

„Nu mai pot să tolerez situația în care mă aflu. Sunt tânără, abia am serbat majoratul și am doar 1,58 m înălțime. Culmea e că ai mei părinți sunt destul de înalți. Problema e că sunt aproape scheletică, nu se pune carnea pe mine de nicio culoare. Mi-am făcut analizele acum un an, totul era în regulă. Ca să mă mai îngraș, am început să iau tot felul de pastile de pe internet, bineînțeles, pe ascuns, părinții habar n-au de asta. Nu pot să spun că mă doare ceva, dar tot slăbătură sunt. Poate fi neluarea în greutate un semn de boală? Ce trebuie să mănânc ca să arăt și eu a om?” (Nini P.).v v vDragă Nini, înainte de a intra în alte detalii, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center, îți recomandă să fii extrem de atentă la medicamentele cărora li se face reclamă pe internet și să nu le folosești fără prescriere medicală, pentru că îți periclitezi sănătatea, ca să nu mai vorbim de cheltuielile inutile la care te angajezi fără a avea și garanția vreunui rezultat.Cât privește nemulțumirea legată de felul cum arăți, singurul lucru pe care va trebui să-l faci este să consulți un specialist, care va ști să ana-lizeze indicatorii care semnalează date despre creșterea oaselor lungi.Cât despre îngrășare, consultă un nutriționist, în măsură să-ți recoman-de câteva analize și investigații hormonale, pentru a vedea dacă totul este în regulă. În funcție de rezultatul investigațiilor, vei primi și indicații referitoare la alimentația cea mai potrivită.În altă ordine de idei, nu este obligatoriu ca persoanele mai subțiri să fie automat și suferinde. Pentru a nu te expune unor riscuri privind starea de sănătate, evită automedicația și încearcă să respecți recomandările medicului.