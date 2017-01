Neglijenţa unor cadre medicale este de neiertat!

Puncte de vedere

Neglijența unor cadre medicale este de neiertat!

De fiecare dată când se schimbă puterea, unii vin, iar alții pleacă din sistemul sanitar. Bolnavii cred, însă, că el rămâne la fel de încorsetat în chingile birocrației, al nepăsării și neglijenței unora, realități care umbresc și rezultatele excepționale ale celor care-și fac datoria cu onestitate, cinste și omenie. O asistentă este acuzată că a intenționat să vaccineze o elevă de la Liceul de Artă din Constanța cu o seringă folosită. Poziția oficială a Autorității de Sănătate Publică: „Presa face din țânțar armăsar” – i-a scandalizat și pe cititorii noștri, care ar fi preferat o anchetă profundă, care să scoată adevărul la lumină, în locul unui război cu un ziar sau altul. „Ancheta să fie pe bune!” „Dacă noi, cei mai în vârstă ne-am împăcat cu gândul destinului, speranța noastră este măcar într-un viitor mai sănătos pentru copiii noștri. Și, când ți-e lumea mai dragă, auzi că și ei pot cădea pe mâna unor inconștienți, precum asistenta de la Liceul de artă. Eu cred că ar trebui ca însuși ministrul sănătății să se implice în această anchetă”. (Dragomira Luca, din Constanța) „Nu vă mirați, doar trăim în România“ „Chiar de-ar fi o invenție gazetărească sau doar un zvon, mă așteptam de la capul Autorității de Sănătate Publică la o cu totul și cu totul altă reacție. De fapt, nu la una răzbunătoare, ci la o atitudine normală și decentă. În loc să se cutremure când a primit vestea asta și să dispună cea mai amănunțită, corectă și transparentă anchetă, care să dovedească sau nu că presa a făcut din țânțar, armăsar, domnul director este îngăduitor cu o situație atât de gravă. Sau să le spună părinților că nu au materiale și să vină copiii cu seringi sterile de acasă, așa cum fac atunci când sunt internați în spital”. (Manuela Ifrim, din Năvodari) Să intervină și poliția în anchetă! „Ca mamă a unui copil bolnav de SIDA, infectat în spital, abia acum înțeleg cum este posibilă nenorocirea pe viață a unor nevinovați, a căror singură vină este că, la un moment dat, au avut nevoie de tratamente medicale. Așa îmi explic de ce în sistemul sanitar, mai mult decât în alt domeniu, corb la corb nu-și scoate ochii. Mergeți în Spitalul județean, ca pacient, și o să vedeți cât de ușor sunteți sictirit de unele cadre medicale. Iar dacă sunt reclamate, neagă totul, depășind limitele omeniei, în loc să recunoască și să-și ceară scuze. Eu cred că ar trebui să intervină și poliția în această anchetă, că niciodată corb la corb nu-și scoate ochii. Singura noastră speranță este presa. Vă rugăm să nu vă lăsați intimidați și felicitări ziaristei Alina Enache pentru cele scrise pe această temă. Poate așa vom scăpa, într-o zi, de situația jalnică a sănătății, care se vede cu ochiul liber, nu e nevoie s-o inventeze nici un ziarist”. (Irina Moraru, din Constanța). „Cum ar fi să se schimbe rolurile?“ „Îmi permit să-l întreb pe domnul director dacă i-ar fi convenit să i se facă injecție cu seringa recuperată din coșul de gunoi? Sau dacă ar fi dormit liniștit în cazul în care în locul acelui elev de la Liceul de artă s-ar fi aflat propriul copil? În caz că n-ar fi deranjat de posibilitatea asta, retrag ce am zis mai înainte, gândind că așa este bine să se procedeze și nu e nici un pericol pentru sănătatea nimănui”. (Mioara Ion, 47 ani) Oare, cadrele medicale care au plecat să muncească în spațiul comunitar se conduc după aceleași… reguli moștenite în țară? - este dilema celor care și-au exprimat aceste puncte de vedere.De fiecare dată când se schimbă puterea, unii vin, iar alții pleacă din sistemul sanitar. 