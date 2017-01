„Nebunii” care trag cu tunul în stabilitatea economică

Motto: „Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el” - Biblia, Proverbele 27:22. Cititorii cred că bolovanul aruncat deja în apă de… nebuni (alias Parlamentul și Guvernul României, care s-au întrecut în pomeni electorale nesustenabile economic), trebuie scos de urgență din mocirlă de „deștepții acestei țări”. Parlamentarii României fac ce fac și nu se dezmint: nici pe ultima sută de metri nu renunță să ia decizii după bunul plac și propriile interese, fără să le pese, nu neapărat că firava lor credibilitate se duce și mai tare la vale, ci de stabilitatea economică a țării. Iar hotărârea lor de a umfla și mai mult pachetul cadourilor electorale (creșterea pensiilor, a salariului minim, majorarea ajutoarelor pentru încălzire, a subvențiilor pentru agricultori, tot felul de alte prime și bonusuri oferite de Guvern), plusând la lefurile profesorilor cu exorbitantul procent de 50 la sută, a antrenat imediat un uriaș val de alte revendicări salariale, funcționarii publici solicitând o creștere similară și amenințând că, în caz contrar, vor declanșa joi o grevă generală care „va paraliza țara”. Colegiul medicilor și sindicatul funcționarilor din sistemul sănătății le-au călcat pe urme, supărați că Guvernul nu a avut ochi și pentru ei. Isterie electorală „Un haos și o isterie generală, care mi-au adus aminte de înțeleptul proverb românesc: «Un nebun aruncă o piatră în apă și zece înțelepți nu pot s-o scoată», sau, mai corect spus, nu vor s-o scoată, căci cititorii noștri nu înțeleg ce-i împiedică pe iluștrii noștri politicieni, tot pe ultima sută de metri, „să-și recunoască excesul de zel (ca să nu spun abuzurile) și să repare lucrurile, dacă într-adevăr le pasă de soarta oamenilor din țărișoara asta?” – ec. Octav Dimitriu, 48 ani, din Constanța. „Poți să-i opărești, că tot nu-și recunosc nebunia!” C. Popoviciu (39 ani, din Constanța), le recomandă politicienilor de toate culorile politice să nu mai folosească electoratul pe post de cobai, pentru că această veche strategemă nu mai ține: „Parlamentarii noștri știu oare ce înseamnă abuzul în serviciu și cum se pedepsește el de legea penală? Eu cred că noi, electoratul batjocorit de pomenile electorale date pe ochi frumoși, ar trebui să ne mobilizăm și să facem un miting, prin care să hotărâm să trimitem întreg Parlamentul României în judecată, pentru abuz în serviciu cu intenție!”. Sfidarea celorlalți bugetari „Nu înțeleg de ce plâng acum cu lacrimi de crocodil premierul și ministrul economiei că nu-și permit majorarea lefurilor profesorilor din cauza crizei financiare internaționale! E rău când un nebun aruncă o piatră în apă, dar eu cred că în țara asta mai există înțelepți care ar putea găsi o soluție să scoată bolovanul. Eu, de exemplu, propun să se renunțe la toate pomenile electorale date până acum, să se așeze toți la masa negocierilor transparente și numai dacă economia permite, să se dea ceva, dar tuturor bugetarilor. De ce să dai cu toptanul numai la unii, iar de ceilalți să nu-ți pese?” – ec. Cătălina Dogaru, 41 ani, din Constanța. Zarurile - iremediabil aruncate? Din moment ce Guvernul… urlă că nu este dispus să dea curs măsurilor populiste ce riscă să distrugă toate acumulările din ultimii ani (multe dintre ele avându-l autor!), cititorii Diana Dimaca, Florin Oprea, A. Smarandache și Virginia J., din Constanța, deși îi reproșează că acest avertisment vine foarte târziu, îi amintesc că, din moment ce a deschis cu bună știință cutia Pandorei, trebuie să găsească portițe s-o închidă, fie și punându-și cenușă în cap. „Orgoliul ăsta politic face deja ra-vagii, iar ei trimit scrisori președin-telui Băsescu, să le salveze incom-petența! Nu credeți că parlamentarii și guvernanții trebuie trimiși, in corpore, în justiție, să răspundă de abuzurile lor, mai ales că nici în ceasul al 12-lea nu recunosc că ne aruncă în prăpastie din motive electorale? Nu este vorba neapărat de mărirea salariilor profesorilor, ci de întregul pachet electoral! Dacă le păsa de soarta noastră, cine i-a oprit să nu ne facă până acum aceste cadouri, că doar economia a duduit vreme de patru ani!”.