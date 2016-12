Neasiguraţii medical, despăgubiţi pentru malpraxis?

Neasigurații medical, despăgubiți pentru malpraxis?

„Dacă un pacient nu era la zi cu asigurarea de sănătate și doctorul i-a greșit operația, are dreptul să fie despăgubit? Mie mi s-a spus s-o las mai moale cu pretențiile, din moment ce nu am fost în stare să plătesc asigurarea. Maria”.v v vÎn primul rând, malpraxisul trebuie dovedit cu probe indubitabile. Însă, reglementările permit ca despăgubirile pentru malpraxis să poată fi direcționate și către persoanele care nu au plătit contribuția datorată la sistemul public de sănătate. De regulă, despăgubirile de acest fel se plătesc indiferent de locul în care a fost acordată asistența medicală.Important! Tot de malpraxis poate fi acuzat și medicul care nu a acordat unui pacient asistență medicală, cu toate că starea lui de sănătate o impunea la momentul respectiv.Ce este malpraxisul. În legea Sănătății, malpraxisul este definit ca eroare profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, care generează prejudicii asupra pacientului și care implică răspunderea civilă a personalului medical și a spitalului. Este vorba de erori ale personalului medical, produse din neglijență, imprudență, cunoștințe medicale insuficiente, sau când personalul medical își depășește limitele competenței (cu excepția cazurilor de urgență, în care nu este disponibil personal medical calificat).De asemenea, răspunderea civilă reglementată prin lege nu îl scutește pe cel responsabil de eroarea medicală și de angajarea răspunderii penale, dacă fapta sa constituie infracțiune.