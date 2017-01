„Ne-au luat banii şi s-au dat la fund, nici măcar schele n-au pus!“

SEMNALE

„Ne-au luat banii și s-au dat la fund, nici măcar schele n-au pus!“

S-a dat șeful celei mai tari firme de reabilitare termică a clădirilor, însă după ce și-a văzut avansul în buzunar, încă din luna iulie, este acuzat de locatari că în loc să se apuce de lucrare, continuă să joace ping-pong cu nervii lor. La data de 21 iulie a.c., nouă familii au plătit câte 1.000 de lei avans pentru o lucrare de reabilitare termică cu polistiren a apartamentelor pe care le ocupă. Deși, potrivit contractului, lucrarea trebuia finalizată la 21 august 2010, oamenii reclamă că ea n-a fost nici măcar demarată. „Mi-e milă de președintele asociației, că e om tare cumsecade – ne-a spus Luca Hristov (43 ani), în numele locatarilor care deja se văd țepuiți. S-a îmbolnăvit de când cu toată tevatura asta cu izolarea blocului. El a făcut licitație, săracul, dar uite că tot am luat țeapă. Eu îl știam pe șeful firmei, aflasem că are și echipă bună, a făcut multe lucrări de calitate în Constanța, n-au fost reclamații, din câte m-am interesat eu. Uite că la blocul nostru nu știu ce nu i-a mers de s-a împotmolit. Un muncitor de la el mi-a spus că nu mai fac față la lucrări, că au angajat prea multe și că patronul le-a dat ordin să nu dea rasol, chiar dacă întârzie lucrările. Îl apreciez pentru treaba asta, dar în ochii noștri este un neserios. Putea să vină și să ne explice că n-are destui muncitori, oameni suntem, dar chiar așa, ne-a luat banii fără chitanțe, dar ne-a trecut pe o listă unde am semnat cu toții. După aia s-a dat la fund, nici schele n-a pus, măcar de încurajare! Am tot sperat că încep și la noi, dar uite că a venit frigul și nicio mișcare. Unii dintre noi au renunțat și la medicamente ca să strângă banii, încrezători că n-o să mai tremurăm la iarnă, că blocul nostru e cap de coloană și uite unde s-a ajuns! Citim „Cuget Liber“ și ne-am gândit că numai dumneavoastră ne puteți ajuta, poate că îl ia frica și se apucă de lucrare, ar mai fi timp. Pe președinte îl duce cu zăhărelul, nu mai are autoritate în fața lui. Ne e teamă că ne pierdem banii”. Contractul e beton Președintele asociației de proprietari, Leonard Novaci, ne-a explicat că situația l-a luat și pe el prin surprindere, cu atât mai mult cu cât în contractul nr. 418 din 21 iulie 2010, încheiat între firma prestatoare de servicii și proprietarii apartamentelor, la capitolul „Termenul de livrare”, scrie foarte clar că „Prestatorul se obligă să execute lucrarea în termen de o lună din momentul demarării lucrării, în cazul de față 21 august a.c. Termenul de execuție poate fi decalat doar în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile sau de altă natură (cutremure, război, catastrofe naturale)”. Președintele m-a încurcat, eu terminam demult!” Cum se știe prea bine că, până acum, numai de catastrofe naturale n-am avut parte în această toamnă, l-am rugat pe reprezentantul firmei executante, D. Cezar, să ne spună care au fost motivele nerespectării contractului? Extrem de supărat, a dorit să transmită scuze clienților pentru întârziere, apoi ne-a explicat că totul se datorează faptului că președintele asociației i-a cerut să mai aștepte până la demararea lucrării, întrucât spera să-i convingă pe toți locatarii de pe tronson să se înscrie: „ca să nu rămână blocul pestriț. Adică să fac lucrarea de sus până jos. Numai că oamenii care au plătit au tot dreptul să-și vadă lucrarea terminată la timp. Au dreptate, dar nu e vina mea. Mi-aș fi dorit ca președintele să le fi spus oamenilor asta, așa era corect. Eu pot să le dau avansul înapoi oricând, dacă asta vor, și la revedere. Dacă le trece supărarea, pot să mă apuc de lucrare luni, 22 noiembrie și în câteva zile termin! Ei hotărăsc, eu n-am escrocat pe nimeni în viața mea, nu-mi plac chestiile astea!” Președintele asociației și-a asumat întârzierea lucrării, sperând că locatarii vor înțelege că intenția sa era în interesul celor pe care-i reprezintă: „Nu mai e loc de negocieri cu niciun locatar, săptămâna viitoare se trece la treabă!”.