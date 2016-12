SEMNALE

„Ne-au blocat scările, de parcă ar fi blocul lor!“

Locatarii susțin că în cazul defectării liftului, practic sunt sechestrați în bloc, iar dacă au de transportat mobilă sau alte obiecte care nu încap în lift, n-au decât să renunțe, pentru că accesul pe casa scării a fost blocat cu uși încuiate.În replică, președintele asociației de proprietari susține că inițiativa aparține locatarilor de la etajul unu, pe motiv că persoane dubioase intrau în bloc, pe scări, dormeau pe casa scării, lăsând în urmă o mizerie de nedescris. Asta, în condițiile în care blocul este dotat cu interfon aflat în perfectă stare de funcționarel „Eu merg numai cu liftul, norocul nostru că e sănătos. Dacă nu aveam nevoie să transport niște mobilă, nici măcar nu știam că s-a pus lacăt la casa scării. Unii vecini spun că ei au primit chei de la președinte, dar mie nu mi s-a dat așa ceva. E adevărat că am fost plecat din țară ceva timp, dar asta n-are nicio importanță din punctul meu de vedere. L-am rugat pe domnul președinte să renunțe la sistemul ăsta, că lacătul nu știu ce-i cu el, dar nu se descuie. Mi-a zis că nu vrea să și-i bage-n cap pe cei de la unu. Dar dacă se strică liftul și e urgent să ies din bloc, ce fac, sar pe geam cu nepoții în brațe și ne… plătește domnul președinte?” (Vali Ionel, 58 ani).l „Ideea asta să nu lași o alternativă de ieșire din bloc în cazuri urgente mi se pare un abuz. Locatarii de la etajul unu, care au venit cu ideea, deși cheltuiala e suportată din banii asociației, spun că nu s-au gândit că n-o să meargă lacătul și, din moment ce oamenii au chei, nu văd unde-i răul. Dar problema e că ușile nu se pot deschide. Le-am promis că iau o rangă și sparg tot, iar ei mi-au zis că o să-mi trimită boschetarii să doarmă la ușa mea. Ăsta e răspuns de oameni care locuiesc la bloc? Ne-au blocat scările, de parcă ar fi blocul lor! Dacă, Doamne ferește, e vreun incendiu, pe unde ieșim? Iar interfonul, pentru ce l-am mai plătit, dacă intră toți boschetarii în bloc? Unde pot să reclam situația asta?”.„Nu se păstrează nimic în bloc!“Președintele asociației, Mugurel Dumi, este de părere că s-a creat această stare de tensiune pentru că „oamenii nu păstrează nimic în bloc. Avem interfon, nici măcar nu se asigură toți că au blocat intrarea în urma lor! Păi cum e posibil să-ți intre în bloc un intrus când tu ai interfon, și nu orice jeg, e piesă bună! La ședințe nu se omoară să vină, sunt prezenți aceiași maxim șapte locatari, dar la scandal nu-i întrece nimeni. Le-am dat chei la toți, nu-mi dau seama de ce nu se descuie ușa! Se face prea mult tapaj!”.Apoi, ca să pună capăt conflictului iscat artificial, din punctul lui de vedere, președintele s-a angajat să renunțe la acest sistem, urmând să descuie imediat ușa, iar într-o zi, două, s-o și demonteze.Folosește însă acest prilej pentru a le recomanda tuturor locatarilor să participe la ședințele asociației, („unde s-a discutat și această chestiune”), să se asigure că interfonul și-a făcut treaba, astfel încât intrușii să nu se autoinvite pe scările blocului.