„Ne ameninţă că pun foc dacă le trântim pubelele sub nas!“

VOX POPULI

„Ne amenință că pun foc dacă le trântim pubelele sub nas!“

După ce containerele de gunoi, amplasate pe aceeași platformă de peste 40 de ani, s-au „volatilizat peste noapte”, Direcția de Gospodărire Comunală le-a pus în vedere locatarilor din blocurile situate în intersecția B-dului Elisabeta cu strada Tocilescu și strada Remus Opreanu că stabilirea noilor locații pentru europubelele proprii este obligația lor, potrivit unei hotărâri a Consiliului Local Constanța. Pe de altă parte, singurul loc unde s-ar putea amplasa cele patru europubele (oricum insuficiente raportat la numărul mare de abo-nați) a declanșat un mare scandal între locuitorii zonei. „Stimată redacție, locuiesc locuiesc într-un bloc în zona peninsulară a municipiului Con-stanța, la intersectia B-dului Elisabeta cu str. Tocilescu, la etajul trei. De câteva zile, eu (ca și ceilalți locatari) nu mai am unde să arunc gunoiul, deoarece punctul de colectare - aflat de cel puțin 40 de ani pe o platformă de pe str. Toci-lescu, a fost dezafectat. M-am adresat administratorului Asociației de locatari 317 - care mi-a răspuns că nu a primit nicio înștiințare și că toți locatarii sunt supărați pe această problemă. Pentru că era week-end și n-am avut cui să mă mai adresez, am dus gunoiul cu mașina unui vecin, într-un cartier apropiat. Apoi am aflat că o altă asociație de la un bloc de pe strada R. Opreanu a primit o astfel de înștiințare acum patru zile (deși este semnată pe 20.08.2010!) și a afișat-o la fiecare scară. Am alergat acolo și am citit că ar trebui să-mi fac rost de o pubelă. E foarte ciudat, ce să fac eu cu o pubelă? Unde să o pun, având în vedere că nu avem curte, blocul e înconjurat de trei străzi, iar pe a patra latură este lipit de o altă clădire? Pe trotuar nu o pot pune, nici pe stradă, în parcul Cazinoului nici vorbă, iar clădirile învecinate au aceeași problemă; nici în casa scării nu se poate sau pe palierul etajului meu. Și cine scoate această pubelă, având în vedere că sunt bolnav, pensionar și singur într-o garsonieră?!” – ni s-a plâns, extrem de indignat, Con-stantin Bădeanu. Tigaia pe foc, iar peștele în apă! De atunci, locatarii se tot întreabă cum s-a putut dezafecta această platformă fără ca, mai întâi, să fie asigurat un alt punct sau măcar pubelele necesare? Din discuțiile cu locatarii de la blocul L2 (cei care au avut onoarea să fie înștiințați!), au aflat că unii și-au făcut deja rost de pubele, dar problema e că s-a declanșat un imens scandal cu cetățenii care locuiesc în casele de vis-a-vis, pe tema singurului loc unde s-ar putea pune patru astfel de recipiente din plastic: „Ne-au amenințat că dau foc la pubele, pentru că le miroase în casă! Ce putem face, ne poate spune primăria?”. Debusolați, oamenii atrag atenția Direcției de Gospodărie Comunală că patru pubele nu pot face față decât la maximum zece apar-tamente (asta, numai dacă se adună gunoiul de două ori pe săptămână!), nu la „ditamai” zona cuprinsă între B-dul Elisabeta, str. R. Opreanu și str. Revoluției, unde locuiesc peste o sută de familii, plus societățile aferente. Chiar dacă au dispărut con-tainerele, locuitorii zonei ne-au spus că vor continua să arunce gunoiul în același loc, „ca să arătăm că nu așa se procedează, chiar dacă e vorba de confortul unei persoane importante din zonă! Oricum, o să facem reclamații peste tot, și la Agenția de Mediu, însă vă rugăm din suflet să lansați semnalul nostru disperat, poate avem vreo șansă de rezolvare favorabilă. Ăsta da standard de viață demn de secolul XXI!” Justificările Primăriei Prin adresa 108620 din 20 august 2010, Biroul de Igienă Publică din cadrul primăriei înștiința asociația blocului L2 că platforma containerelor pentru deșeuri a fost desființată întrucât terenul aferent nu mai este avizat pentru depunerea deșeurilor potrivit prevederilor HCLM Constanța nr. 10 din 2009: „Ca urmare, solicităm să încheiați un contract de comodat cu operatorul autorizat SC Polaris M. Holding SRL, pentru a vă fi puse la dispoziție gratuit europubelele de 240 litri necesare. Precizăm că numărul necesar de europubele de 240 litri este de patru pentru fiecare 70 de locatari, conform standardului român SR 13387 din 1997". În continuarea comunicatului, oamenii sunt avertizați că stabilirea locațiilor pentru europubelele proprii, în dreptul blocurilor deservite, este obligația lor, acestea trebuind să fie amplasate la minimum cinci metri de ferestrele învecinate cu destinație de locuință, de regulă, în zona bătătoarelor de covoare, de care pot fi fixate, de exemplu, cu lanțuri..., fiind rugați să informeze SC Polaris Holding despre aceste locații în vederea încheierii contractului de comodat, pentru a fi incluse corespunzăîtor în graficul de colectare și transport. Ei, tocmai aici este buba, întrucât condițiile invocate mai sus nu pot fi îndeplinite, sub nicio formă în acest perimetru, ele fiind, în prezent, mărul discordiei între cetățenii zonei: „Vecinii din casele de vizavi ne amenință că pun foc dacă le trântim pubelele sub nas, că le miroase! Poate să ne spună primăria ce e de făcut în situația asta? Să ne ținem pubelele în apartamente? Noi ne plătim conștiincios taxele pentru gunoi și ne trezim că nu avem unde să-l depozităm!? Iar primarul se bate cu pumnu-n piept că face și drege pentru constănțeni! Oare cât o să mai fim disprețuiți în halul ăsta pentru nu știm ce interese? Noi suntem hotărâți să mergem și pe la ce televiziuni ne primesc, să se știe care este respectul primăriei față de plătitorii de taxe! E prea mult, s-a umplut paharul!” – ne-a spus un alt locuitor al zonei, care a refuzat să-și decline identitatea: „Nu-mi place să mă ascund în anonimat, dar te poți aștepta la orice în orașul ăsta!”