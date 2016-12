Ne-am întors la preţurile unice în pieţele constănţene?

Ne-am întors la prețurile unice în piețele constănțene?

Cu siguranță mulți își amintesc de fostele mercuriale, vedetele piețelor în perioada comunistă, catalogate drept o eroare economică după instaurarea economiei de piață. Din păcate, după două decenii de la Revoluție, fantoma listei cu prețuri fixate de stat încă mai bântuie prin piețele constănțene. Oamenii cred că mercurialul în variantă actuală ar fi rodul funcționării aproape impecabile a înțelegerii din umbră dintre cei aflați în spatele tarabelor, care, nu știu cum se face, dar afișează, în procent de aproape sută la sută, aceleași prețuri pentru produse similare, deși într-o economie reală de piață concurența ar trebui să funcționeze ceas. Pe de altă parte, cu toate că au muncit enorm pentru a-și vedea produsele pe tarabe, unii producători de legume și fructe, din tot felul de motive, nu mai sunt în stare să le vândă. Atunci intră în acțiune negustorii „sereliști”, care spulberă orice idee de piață liberă. Cititorii noștri s-au săturat să tot audă din partea politicienilor, indiferent de partidul din care fac parte, că vor găsi soluții pentru înlăturarea așa-zișilor „samsari” din piețe, care profită de spațiul de manevră și măresc, de ani de zile, prețul produselor chiar și de trei ori față de cel al producătorului, realizând venituri uriașe. Ați luat piețele la pas?„Cine este dispus să ia piețele mari ale orașului la pas o să vadă aceleași prețuri la toate produsele, mai rău ca pe vremea mercurialului comunist. Știu de la o rudă care vinde în Piața Griviței că dimineața, toți se vorbesc să ceară același preț la ce vând ei acolo și țin de el cu dinții și peste zi, chiar dacă li se pleoștește marfa. Seara, ar mai fi puțin loc de negociere, dar cu frică, să nu-i vadă vecinul de tarabă!” (Elena Panait, 39 ani). „Ce fel de piață liberă mai e și asta? Ei n-aud cum e pe afară, cu marfa sortată pe calități? Am fost în Spania, fiecare negustor vinde cu ce preț vrea, fără ca vecinul de tarabă să se uite urât la el. Plus că au tot felul de oferte. La Constanța, nici măcar să-ți alegi marfa nu ai voie, iar dacă ridici pretenția asta, ești sictirit de nu te vezi și ți se smulge sacoșa din mână, dacă ai apucat să-ți alegi ceva, ori trimis la supermarket!” Lidia Spiridon, 52 ani.Mai mult decât atât, oamenii nu înțeleg cum de administratorii piețelor permit unor comercianți să vândă produse veștede, de multe ori pline cu noroi, să amestece marfa mai veche cu cea proaspătă: „Ar trebui puși să răspundă administratorii piețelor pentru calitatea mărfurilor ferite de privirea cumpărătorilor. Nu sunt puși acolo să-i apere pe clienți, care-i treaba lor, să stea prin birouri? Chiar așa, oricine are dreptul să vândă în piață?” (Nina Pietraru, 43 ani).Ce poate face un administrator de piață?Administratorul Pieței Griviței, Lenuța Straton, ne-a făcut o scurtă prezentare a fișei postului, precizând că primul lucru pe care trebuie să-l urmărească un administrator de piață este afișarea prețurilor la toate tarabele. Nu se poate impune un mercurial, dar asta nu înseamnă că un comerciant poate să ceară prețul care îi convine la un moment sau altul al zilei fără ca acesta să fie afișat la loc vizibil. Următoarea obligație este să urmărească felul cum se întreține curățenia pe tot parcursul zilei, pe lângă tarabe: „Au contracte cu noi să-și strângă gunoiul în lăzi, nu sunt de capul lor!”, ne-a mai spus șefa pieței, menționând că o altă atribuție a administratorului este verificarea certificatelor de producător.Cine are voie să vândă?Producătorii autentici, cu certificate eliberate de primăria pe raza căreia au terenul cultivat și societățile comerciale sau persoanele fizice autorizate să se ocupe de comercializarea produselor (cu actele în regulă), sunt cei care au dreptul să vândă în piețe. Administratorul Pieței Griviței ne-a confirmat că lumea este nervoasă, iar unele discuții între comercianți și clienți sunt inerente. De regulă, astfel de incidente le rezolvă prin discuții cu părțile implicate sau cu ajutorul polițiștilor de la Secția III, care monitorizează perimetrul: „Cele mai multe discuții apar din cauză că oamenii nu sunt lăsați să aleagă marfa. Dar și comercianții cumpără marfa cu lada, cum putem noi să-i obligăm să le permită clienților să aleagă produsele?”.Dacă sesizați nereguli în piețele orașului, le puteți transmite admi-nistrației pieței respective sau Direcției de Târguri și Oboare Constanța (telefon 0241/520.574).