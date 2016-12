Navigatorii pot face testament în largul mării?

„Sora mea are o situație delicată în familie, cumnatul fiind navigator. Vreau să știu dacă poate să facă un testament în timpul voiajului, abia a plecat și are contract pe nouă luni. În plus, problemele au apărut după ce a plecat el, iar sora trebuie să rezolve asta. Am auzit că se poate face testament și pe mare, dar sunt niște condiții juridice mai speciale. Eu sunt abonată la Cuget Liber și m-am gândit că ne puteți ajuta familia, dacă se poate, e o situație nouă!” – V. Ioana.Da, există testamentul maritim!Interesant este că nu numai membrii echipajului pot întocmi, la nevoie, un testament care să le pună la adăpost bunurile lăsate acasă, ci și orice altă persoană aflată în călătorie pe mare.Cât despre condiții, într-adevăr, acestea există și le redăm în continuare, prin amabilitatea notarului Elena Damian: vasul pe care navigă persoana interesată să întocmească un testament trebuie să fie, în acel moment, în larg, mai exact în marș, să nu fie ancorat la țărm și nici să nu se apropie de vreun țărm străin unde se află un agent consular al României.De asemenea, pentru a fi valabil, testamentul maritim trebuie întocmit în fața comandantului navei sau a înlocuitorului acestuia și în prezența a doi martori, în două exemplare originale. O altă condiție este ca testamentul să nu cuprindă dispoziții în favoarea ofițerilor în prezența cărora s-a întocmit, dacă aceștia nu sunt rude în grad succesibil sau soț cu testatorul.Dacă se întâmplă ca persoana care întocmește testamentul este chiar comandantul navei sau unul din persoanele desemnate de lege să primească testamentele întocmite în astfel de condiții, testamentul se va face în fața celui care urmează testatorului în ordine ierarhică pe vas. După întocmire, atunci când vasul ancorează într-un port străin în care se află un agent consular român, un exemplar se va preda agentului, care are obligația să se ocupe de expedierea documentului în România.