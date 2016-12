„N-aveţi decât s-o credeţi pe tâmpită!“

„N-aveți decât s-o credeți pe tâmpită!“

În loc să-și achite restanțele la întreținere, fostul chiriaș o amenință pe proprietara apartamentului pe care l-a ocupat cinci ani de zile că o să dea de dracul dacă nu-l lasă în pace. De câteva săptămâni, administratorul blocului, dar și locatarii o somează pe Gabriela Blănar (68 de ani), cu domiciliul în Medgidia, să-și achite restanța de 23 milioane lei vechi pe care o are la întreținere pentru un apartament situat în Constanța. Paradoxul este că femeia nu mai locuiește de peste cinci ani în locuința care figurează la asociație cu această datorie financiară. Toate necazurile se datorează faptului că fostul chiriaș (persoană juridică), nu a achitat întreținerea o lungă perioadă de timp, deși o asigurase pe proprietară că totul este în regulă. „Am stat în apartamentul din Constanța până în anul 2002, când a murit soțul meu. Pentru că nu am copii și sunt pensionară, m-am retras în casa părintească din Medgidia, unde locuiesc împreună cu sora mea. Niciodată nu mi-a plăcut să am probleme cu legea, de aceea am făcut contract de închiriere și am plătit impozit la Fisc. Prin contract, firma SC Dida Mar Ltd, care a ocupat apartamentul, se angaja să-mi plătească chiria, dar și toate cheltuielile de întreținere la asociație, inclusiv abonamentul la telefon, curentul, cum se face. Nu pot să mă plâng, le-a plătit pe toate, mai puțin întreținerea. De fapt, mint, a plătit și întreținerea la început, după care a început să plătească cu întârziere, apoi n-a mai plătit nici un ban, după cum spune cum administratorul. Așa se face că s-au adunat 23 de milioane restanță în momentul în care a părăsit apartamentul, pentru că s-a terminat contractul. Eu îl știam pe patron om serios, m-a ajutat și cu miere când am avut nevoie, nu mi-am imaginat că o să-mi facă una ca asta. Se tot plânge că are necazuri cu firma, că e băgat în datorii la bănci și n-are bani acum, dar să plătesc eu că o să mi-i dea el după aia. Pentru că am tot insistat la telefon să plătească, ultima dată m-a înjurat și m-a amenințat că o să dau de dracul dacă nu-l las în pace. Ori era beat, ori prea supărat, nu mai știu ce să zic! Eu nu pot să cheltuiesc banii de bătrânețe că n-am copii și nu știu ce mă așteaptă. Cineva mi-a spus că redacția dumneavoastră rezolvă problemele oamenilor, de aceea am îndrăznit să vă cer ajutorul. Vă mulțumesc și îmi cer scuze pentru insistență”. Se consideră victima crizei financiare Când l-am rugat să confirme sau să infirme cele reclamate, B. Luca, patronul firmei SC Dida Mar Ltd. și-a pierdut pur și simplu controlul. După câteva vorbe de duh la adresa fostei proprietare, a încercat să ne explice că femeia „minte de îngheață apele”. După ce i-am transmis că și administratorul asociației de proprietari a confirmat întreruperea plății întreținerii începând cu ianuarie 2008, ne-a replicat: „N-aveți decât s-o credeți pe tâmpită!”. Apoi, dându-și seama că a sărit calul, dar la fel de furios, ne-a rugat să-i transmitem proprietarei, „pe care am îndopat-o cu miere, de i-ar sta în gât!”, că nu era cazul să meargă atât de departe, mai ales că a implorat-o să-l înțeleagă că este somat și de bănci să-și achite creditele. Întrebat ce are de gând să facă în continuare, ne-a asigurat că o să se înțeleagă el cu proprietara să-l mai păsuiască măcar până în ianuarie 2009, „că doar oameni suntem și nu-s așa de mulți bani, dar când nu-i ai, nu-i ai, asta e! O rezolv eu până la urmă, o să vedeți, n-are nici un rost să mă șicaneze în halul ăsta, mai ales că din cauza necazurilor din ultima vreme și a datoriilor sunt cu nervii la pământ!”. Vom reveni.