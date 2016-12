N-ar cheltui un sfanţ pentru propria frumuseţe, dar suferă când soţul întoarce capul după femeile frumoase

Psihologul te ajută

N-ar cheltui un sfanț pentru propria frumusețe, dar suferă când soțul întoarce capul după femeile frumoase

Preocupare, stres, efort – toate astea pentru ca o femeie să rămână frumoasă cât mai mult timp. Foarte multe femei știu (iar dacă nu știu, învață!) să fie frumoase în fiecare zi, în orice situație sau perioadă a vieții lor. Se preocupă de siluetă cu foarte mare atenție, cercetează, de la o zi la alta, ce s-a mai schimbat, dacă le-a apărut vreun fir de păr alb sau dacă s-au mai adâncit ridurile. La cealaltă extremă se află femeile delăsătoare, care n-ar da un ban, nici la propriu, nici la figurat, pentru a se menține în formă și a se declara mulțumite de felul cum arată. „Mă consider plină de defecte, însă cei din jur îmi spun că nu e chiar așa. Probabil că multora le este jenă să-mi spună că, mai degrabă sunt neîngrijită, dar n-am auzit pe nimeni să-mi spună așa ceva. Nici chiar mama mea nu mi-a atras vreodată atenția că n-aș avea destulă grijă de mine, ea fiind de principiu că cine mă iubește cu adevărat, mă iubește pentru sufletul și comportamentul meu, nicidecum pentru felul cum arăt. Am doi copii reușiți, mă ajută mama să-i cresc, îi duce la școală, le dă de mâncare, dar eu sunt veșnic în criză de timp. Oricât de bine aș încerca să mă organizez, niciodată nu-mi iese. Norocul meu, dacă ăsta poate fi un noroc, este că lucrez într-un loc unde relațiile cu publicul nu există, și nici cu șefii nu prea am treabă. Am alte două colege de birou, care nici ele nu dau pe dinafară cu îngrijirea și eleganța. Problema e că am observat, de foarte multe ori, că soțului meu îi fug ochii după femeile îngrijite, n-aș spune neapărat foarte frumoase, dar chiar și așa n-aș scoate din buzunar nici un sfanț pentru frumusețea mea. Nu pot pur și simplu! L-am întrebat dacă-i place cum arăt și mi-a răspuns că eu sunt sufletul lui pereche, fără alte comentarii. De la un timp am senzația că sunt femeie numai pe... jumătate și nu știu cum să schimb lucrurile ca să am mai multă încredere în mine și în soțul meu. Citesc această rubrică și m-am gândit că pot fi ajutată. Vă mulțumesc!” – Daria S., 36 ani, din Constanța. v v v De câte ori vede o femeie care nu se respectă pe cât ar trebui și ar merita, psihologul Speranța Băcana încearcă un sentiment de tristețe. Îi este greu să înțeleagă de ce multe femei tinere nu... lucrează mai deloc pentru propria frumusețe, complăcându-se, în schimb, într-o stare de nefericire declarată. Mai mult, aceste femei, de regulă, n-au nici o problemă să paseze vina felului neîngrijit în care arată asupra soțului, a serviciului sau a copiilor, ignorând că, în realitate, ele sunt singurele vino-vate de... respectul pe care și-l poartă. Renunțați la victimizare! De multe ori, în astfel de situații, femeilor din această categorie le este mai la îndemână să se victimizeze, să scoată la înaintare tot felul de motive sau să-i acuze pe bărbați că sunt… afemeiați. Numai că timpul este neiertător, iar ele se trezesc îmbătrânind prematur, cu… ajutorul unor idei preconcepute, de care se agață pur și simplu din comoditate. Psihologul vă reco-mandă să vă înarmați cu suficient curaj pentru a schimba ceea ce se poate schimba. Mai mult, nu mai fiți invidioasă pe femeile din preajma dumneavoastră care fac tot ce le stă în putere pentru a avea un aspect fizic îngrijit ci, dimpotrivă, încercați să le ajungeți din urmă. Și ce dacă aveți defecte? Puține sunt persoanele… perfecte. Așadar, specialista insistă să nu mai pierdeți timpul și să acceptați că, în cele mai multe cazuri, frumusețea se învață, căci a fi frumos nu înseamnă a fi perfect. Frumusețea înseamnă, până la urmă, femininate, delicatețe, îngrijire, eleganță, însă toate acestea presupun efort și voință.