„N-am văzut aşa ceva în toată Constanţa!“

SEMNALE

„N-am văzut așa ceva în toată Constanța!“

Cu toate că legea nu permite nimănui să se autoservească cu hălci din domeniul public, să le îngrădească și să desființeze căile publice de acces după bunul plac, există oameni pentru care legile nu contează, nici măcar de cele morale nu sunt dispuși să țină seama în colectivitatea în care trăiesc. „A îngrădit inclusiv trotuarul din jurul blocului ca să aibă «intimitate»” - așa am intitulat un articol apărut în „Cuget liber“ chiar în prima zi a lunii mai 2010. La acea dată, locatarii din strada Cutezătorilor nr. 1 - Inel II, Constanța, ni s-au plâns că fără a le cere acordul, una dintre vecinele de la parter, profitând de faptul că împrejurul apartamentului în care locuiește este suficient spațiu verde, l-a îngrădit cu gard de sârmă și portița de rigoare, „asigurată” și cu lacăt, astfel încât oricine să înțeleagă că pe acolo nu se trece! Insistențele locatarilor de a lăsa portița descuiată nu au determinat-o pe „proprietară” să renunțe la „intimitatea” pe care și-a creat-o cu ceva cheltuială. „Mi-a făcut teorie, la vremea aia, că drepturile omului îi dau voie să folosească numai ea și familia ei acel loc, iar acum nu se poate trece în spatele blocului decât dacă ocolești gardul și faci slalom printre mașini. Am întrebat-o dacă are acordul asociației, dacă are aprobare de la primărie și mi-a răspuns că are, dar nu a arătat niciun document. Era singurul acces către piața din apropiere. Ne-a avertizat că dacă sărim gardul îi încălcăm intimitatea familiei, tot noi o să avem probleme. Gardul era făcut până în fața scării și așa a rămas și până în ziua de azi. Ce s-ar întâmpla dacă toți locatarii de la parter și-ar... revendica grădini personale pe domeniul public?” – ne-a spus Nicolae Stroe, din aleea Cutezătorului nr. 1. În speranța că după apariția articolului, femeia va conștientiza că nu poate deveni, peste noapte, stăpână peste domeniul public, locatarii au așteptat cuminți ca aceasta să-și schimbe atitudinea. Cum vecina lor continua să fie tare pe poziție, susținând că pe banii ei face ce vrea, ne-au urmat recomandarea și au reclamat-o la primărie. „Nu mai poate primăria că n-avem noi pe unde trece!” Reclamația locatarilor din Asociația nr. 625 a fost înregistrată la primărie cu nr. 65102 din 12 mai a.c. Prin acest demers, oamenii au solicitat Corpului de control al primăriei să intervină pentru deblocarea căii de acces. „Cu toate astea, nici până în ziua de azi nu s-a făcut nimic, n-am primit nici răspuns, nici un semn. Am sunat la Corpul de control și mi s-a spus să aștepăm, să avem răbdare, că o să primim răspuns acasă. Dacă pentru o problemă atât de simplă, care se putea rezolva pe loc, după mine (asta în cazul în care există legi în țara asta), trebuie să aștepți atâta, să nu ne mai mirăm că pentru probleme complicate așteptăm cu anii un răspuns! Am mers peste tot, dar așa ceva n-am văzut în toată Constanța! ” – ne-a spus un alt locatar. La data apariției primului articol, administratorul Asociației de proprietari ne-a confirmat că respectiva locatară nu a cerut acordul nimănui înainte de a îngrădi acea zonă și că atitudinea acesteia a fost sfidătoare la adresa tuturor. În acest moment, locatarii consideră că prin lipsa de implicare, serviciul competent din primărie nu face altceva decât să încurajeze „pornirile unor oameni” ale căror concepții despre domeniul public sunt deasupra legii. „Și atunci să nu ne mai mirăm că multă lume face absolut ce vrea în orașul ăsta, atâta timp cât nu răspunde în fața nimănui! De aia susținem bugetul primăriei, ca să fim ignorați de unii și de alții?”.