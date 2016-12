SEMNALE

„N-am niciun chef să rămân cu buza umflată, ca soră-mea!“

Există moștenitori ai unor bunuri care doresc să obțină un drept exclusiv asupra părții ce li se cuvine în mod legal. Acest lucru este posibil, fie prin bună învoială, fie prin alte formule prevăzute de lege. „Numele meu este Ana, sunt căsătorită cu un băiat de etnie turcă și locuim împreună cu părinții lui de când ne-am luat, într-o casă proprietate a socrilor mei. Soțul meu este un băiat de treabă, avem și doi copii împreună, ne înțelegem sau mai bine zis ne-am înțeles bine până acum. Și socrii au fost OK pentru că am învățat niște obiceiuri de-ale lor, e nevoie de respect mai mult față de părinți la ei, iar lucrul ăsta l-am știut de la început și l-am acceptat. Neînțelegerile și certurile în casă au început să apară după ce socrii mei au făcut actele pentru un apartament cu trei camere pe numele fratelui soțului meu. Pentru că nu ne-a picat bine gestul lor, socrul meu m-a luat deoparte și mi-a spus că toată casa în care stăm cu toții o să fie moștenită numai de noi, să nu ne facem probleme că n-o să mai aibă pretenții la ea cumnatul. Totuși, după ce sora mea s-a fript cam într-o situație asemănătoare în familia ei, nu cred deloc în promisiuni și n-am nici un chef să rămân cu buza umflată, ca soră-mea. Și mama îmi spune că unde sunt moșteniri și bani la mijloc apar discuții între frați, sunt mii de cazuri, că lucrurile astea trebuie lămurite cât timp socrii sunt în viață, ca să nu ajungem după aia să ne judecăm mult și bine!”. Încurajată de sfaturile unui avocat, femeia le-a sugerat socrilor să facă un act de vânzare-cumpărare la notar pentru casa în care locuiesc sau să-i ceară celuilalt fiu să dea o declarație în fața notarului prin care să confirme că nu va avea nicio pretenție la această casă după moartea lor. Propunerile ei, departe de a fi acceptate, au stârnit un adevărat scandal în familie. „Soțul m-a dus la mama și mi-a spus să stau la ea cu copiii până se mai liniștesc apele. Văzând situația, cumnatul m-a vizitat și mi-a spus că e dispus ca să semneze hârtia aia la notar. Citesc «Cuget liber»și de aceea îmi permit să vă întreb dacă acel act nu-i va mai da dreptul cumnatului la moștenire? Vă mulțumesc pentru înțelegere!”. v v v Soluții legale există, însă, având în vedere faptul că socrii dumnea-voastră manifestă reticență în privința lor, sunt destul de greu de transpus în practică, întrucât astfel de lucruri nu se pot realiza decât cu acordul părților. Totuși, fără a avea neapărat în vedere experiența neplăcută a surorii dumneavoastră, consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că numărul familiilor în care apar astfel de probleme legate de succesiune este din ce în ce mai mare, mai ales pe fondul crizei. De aceea, împărtășește ideea dumneavoastră ca astfel de formalități să fie făcute la momentul oportun. Așadar, după ce se mai potolesc spiritele, sugerați-i soțului dumneavoastră să-și roage părinții să semneze un act de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere pe toată perioada vieții lor, document care nu va putea fi atacat de cumnatul dumneavoastră. Asta, întrucât nu acea promisiune făcută în fața notarului v-ar scuti de eventualele probleme, ci un act autentic de vânzare-cumpărare, care are avantajul că poate să cuprindă toate clauzele agreate de socrii dumneavoastră, și ar putea fi destule.