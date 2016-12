N-a fost angajată din cauza scrisului... pătrat!

Grafologii au demonstrat că persoana care scrie litere pătrate este o fire închisă, necomunicativă, orientată în principal spre dezvoltarea unei relații cu sine însăși, decât cu cei din jur,ceea ce pentru un angajat într-o mare companie nu dă bine.În plină eră a informaticii, firmele care se respectă nu dau înapoi din a solicita aspiranților la un post fie CV-ul, scrisoarea de intenție sau autobiografia să fie scrise de mână, fie să folosească alte tertipuri pentru a obține mostre de scris din partea concurenților. Asta, pentru că scrisul trădează personalitatea omului, el neavând puterea de disimulare a gesturilor. Așadar, nu e de mirare că într-o perioadă în care scrisul de mână este înlocuit de tastatură, firme care țin să aibă în schemă salariați de top își angajează grafologi. Deslușirea personalității umane este o veche provocare a psihologiei, iar grafologia nu face altceva decât să descopere enigmele omului prin analiza complexă a scrisului de mână. Grafologii susțin că această metodă este unul dintre testele de personalitate cele mai eficiente și pentru că identitatea lui nu se pierde în timp.Ce-și face omul cu… scrisul lui!„Mi-am dorit foarte mult să prind un post la o firmă multinațională și m-am pregătit mult pentru asta. Deși la interviu, proba orală, am fost felicitată de comisie, n-am obținut postul. Șeful comisiei a fost sincer cu mine și mi-a spus că el m-ar fi angajat dacă grafologul și-ar fi format o impresie mai bună despre mine. Este adevărat că sunt exagerat de timidă, dar nu cred că am probleme psihice. Dintotdeauna literele mele au o formă aproape pătrată, dar niciun profesor nu mi-a spus că ar fi ceva rău în asta. Aș fi dorit să merg personal la psiholog, dar nu-mi permite buzunarul. Mă gândesc să fac o contestație, pentru că mi se pare absurdă situația. Dorina V., 25 ani”.Scrisul trădează eventualele probleme psihicePsihologul Alina Pandrea ne-a explicat că grafologia este un domeniu complex, care ia în considerare o serie de factori atunci când interpretează persona-litatea omului. Chiar dacă omul scrie diferit, în funcție de situația în care se află și de starea lui de spirit la momentul respectiv, totuși, scrisul are puterea de a-i descifra personalitatea.Asta face ca, mai ales în ultimii ani, o serie de firme să ceară can-didaților la un post ca CV-ul, scri-soarea de intenție sau autobio-grafia să fie scrise de mână. Solicitarea mascată a unor mostre de scris se face tocmai pentru ca, ulterior, ele să fie supuse analizei grafologice. Pornind de la par-ticularitățile scrisului de mână, grafologii susțin că pot obține informații variate, începând de la probleme de sănătate, talente ascunse, experiențe trecute, până la probleme psihice, întrucât fiecare scris poartă într-o destul de mare măsură amprenta auto-rului.S-a constatat însă că nu doar caligrafia în sine are o relevanță practică, ci și felul în care este făcută aranjarea în pagină a textului scris, modul în care este utilizat spațiul foii sau direcția rândurilor. „Se pot spune foarte multe lucruri despre concluziile la care au ajuns grafologii. Făcând strictă referire la cazul tinerei cititoare, s-a dovedit că persoana care scrie litere pătrate este o fire închisă, necomunicativă, iar companiile nu preferă astfel de angajați. La fel de importantă pentru grafologi este și semnătura individului, considerată o marcă indubitabilă a personalității. De exemplu, dacă semnătura este urmată de un punct, arată o personalitate prevăzătoare, cu o atitudine defensivă, iar dacă se termină într-o linie, autorul nu are deloc încredere în cei din jur, fiind teribil de suspicios” – a mai spus psihologul.