N-a divorţat de nevastă, dar vrea partaj!

N-a divorțat de nevastă, dar vrea partaj!

Se mai întâmplă ca soții să trăiască un timp despărțiți, împrejurare care atât în termeni juridici, cât și în exprimarea curentă este numită separație de fapt. Împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei se poate face doar pentru motive temeinice și numai prin hotărâre judecătorească. „Părinții mei sunt despărțiți în fapt, cum se zice, n-au divorțat încă, iar tata s-a mutat la altă femeie, cu care trăia el mai demult. De ceva timp a început s-o amenințe pe mama că vrea partaj, că vrea să vândă apartamentul în care stă pe motiv că ar fi al lui, lucru neadevărat, dar el n-a deschis niciun divorț. Îi trimite vorbă să-i dea televizorul cumpărat din banii lui și alte lucruri de valoare din casă. Mai vreau să vă mai spun că tata a abandonat-o pe mama, care este bolnavă și nu are niciun fel de venit. Eu sunt singurul lor copil, dar nici eu nu am posibilități să văd și de mama, pentru că am doi copii și nu ne ajungem cu banii. Totuși, tata nu a depus divorț și vreau să știu dacă îi dă voie legea să aibă pretenții la partaj? Mama are 57 de ani și n-a muncit niciodată pentru că tata n-a lăsat-o din cauza geloziei. Iar acum a abandonat-o și tot el vrea s-o dea afară din casă și să-i ia lucrurile. Vă întreb dacă se poate face partaj înainte de divorț? Vă mulțumesc din suflet pentru informații și îmi cer scuze că deranjez cu o problemă foarte personală” – L. Filianu, 34 ani. Situațiile speciale permit acest tip de partaj De la consilierul juridic Carmen Gigică am aflat că partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei are caracter excepțional și se poate înfăptui numai pentru motive temeinice, a căror realitate trebuie dovedită cu probe indubitabile în fața instanței. Tocmai de aceea, potrivit practicii judiciare, despărțirea în fapt a soților nu constituie, prin ea însăși, temei suficient pentru împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei, nici chiar atunci când separarea soților este urmarea unor grave neînțelegeri și între părți se află în curs un proces de divorț. Având în vedere situația pe care ne-ați relatat-o, tentativa tatălui dumneavoastră de împărțire a bunurilor pentru că așa dorește el contravine legii. Instanța are ultimul cuvânt Este adevărat că împărțirea bunurilor comune se poate face și în timpul căsătoriei, însă numai prin intermediul instanței în a cărei rază teritorială se află domiciliul comun al soților, unde sunt și bunurile supuse partajului, la cererea oricăruia dintre soți sau a creditorilor personali ai acestora. Condiția esențială a acestui demers este însă existența unor motive temeinice în acest sens, motive apreciate numai de instanța judecătorească, printre care se numără abandonarea forțată a domiciliului comun din cauza relelor tratamente, vârsta avansată și starea de boală a unuia din soți. În concluzie, împărțirea bunurilor comune pentru motive temeinice se poate face numai prin hotărâre judecătorească. Așadar, convențiile de partajare a bunurilor comune în timpul căsătoriei sunt lovite de nulitate absolută. Dreptul de acțiune pentru partaj în instanță al soților are caracter personal, ceea ce înseamnă că poate fi exercitat numai de către aceștia. De reținut că acțiunea pornită de către un soț nu poate fi continuată, după decesul acestuia, de către moștenitori. Pot fi supuse partajului numai bunurile comune existente în momentul în care se face împărțirea. Obligația de întreținere a celuilalt soț În legătură cu a doua chestiune, în baza art. 86 din Codul Familiei, tatăl dumneavoastră poate fi chemat în judecată pentru obligarea sa la întreținere către mama dumneavoastră. Asta, din cauză că, potrivit legii, refuzul unuia dintre soți de a acorda întreținere celuilalt soț poate angaja răspunderea penală pentru săvârșirea infracțiunii de abandon de familie.