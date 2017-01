Mutarea într-o casă nouă înnebuneşte pisicile

Veterinarul pe recepție

Mutarea într-o casă nouă înnebunește pisicile

„Nu știu ce se întâmplă, m-am mutat recent în casă nouă, iar pisica mea, în loc să se bucure că are mai mult spațiu de zbenguială, zici că a înnebunit, nu mă mai înțeleg deloc cu ea, mi-a zgâriat mobila, un dezastru... Nu-mi dau seama ce are, e complet schim-bată“ (Nadia Constantin).Deocamdată, nu este cazul să vă faceți griji, stimată doamnă Constantin, căci medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu ne-a explicat că mutarea într-o casă nouă este unul dintre motivele care stresează pisicile. Totul, din cauză că pisicilor le place să trăiască în teritoriul lor pentru a se simți bine și nu acceptă prea ușor mutările. Iar stresul este și mai puternic dacă vorbim de o pisică adultă, care a trăit mulți ani într-un singur loc, așa cum am înțeles că este și cazul dumneavoastră. De altfel, este și destul de simplu să-ți dai seama dacă mutarea a afectat-o pe pisicuță. Practic, va trebui să-i observați cu mai multă atenție comportamentul, o bună ocazie pentru a afla cât de anxioase pot deveni pisicile atunci când au loc astfel de evenimente în viața lor.Felinele acceptă greu schimbările. Pentru a puncta că lucrurile sunt cât se poate de serioase și verificate, veterinarul a subliniat că dintre toate animalele de casă, pisicile țin cel mai mult la rutina lor și se acomodează cu mare dificultate schimbărilor de orice fel. Ce le stresează, de fapt? De exemplu, limitarea accesului către anumite porțiuni din apartament sau casă, lipsa de aer proaspăt sau soare, mai ales dacă pisica era obișnuită să iasă afară, modificări în rutina zilnică (de pildă, în perioada sărbătorilor).Soluții de… calmare. Presupunând că aceasta este cauza stresului (ar putea fi vorba și de probleme de sănătate), veterinarul vă recomandă să vă asigurați că pisica are cât mai multe jucării, pentru a nu se plictisi. De asemenea, dacă stă doar în casă, ar trebui din când în când lăsată să vadă ce se întâmplă și afară. Mai puteți să-i amenajați un culcuș lângă fereastră, de unde va supraveghea tot ce mișcă în jur. Până la urmă, se va obișnui cu noul spațiu și se va calma.