Mustul, remediu contra petelor şi pistruilor

Cosmetica la domiciliu

Mustul, remediu contra petelor și pistruilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Am probleme cu tenul, e plin de pete, am și ceva pistrui, iar o prietenă mi-a spus să fac mască de struguri. Eu aș vrea să vă spun că am mai încercat măști de fructe, dar nu am observat nicio schimbare. Vă rog frumos pe dumneavoastră să mă ajutați cu informații în legătură cu problema mea?” – Daiana, 24 ani. v v v Dragă Daiana, dermatologul Anamaria Mihai te asigură că strugurii au o serie de efecte benefice asupra tenului. Astfel, ei hrănesc tenul datorită conținutului bogat în vitamine, calciu, magneziu, tanin și fosfor, dar în același timp îl hidratează și îl calmează. Atenție, însă, căci ei sunt recomandați în mod special pentru tenurile uscate și iritate! Cum procedezi? Sucul proaspăt stors din câteva bobițe de struguri se amestecă cu făină de orez sau argilă până se obține o pastă care se menține pe față și gât un sfert de oră. Apoi, se clătește cu infuzie caldă de salvie. De asemenea, mustul este un remediu contra petelor și pistruilor.