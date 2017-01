Mustul, ca leac universal

Rezultat în urma zdrobirii strugurilor, mustul conține nu numai compușii benefici din pulpa fructului, dar și din pieliță, semințe și ciorchini. Toți îi conferă savoare și proprietăți tămăduitoare unice. Potrivit Click pentru femei, mustul ar trebui consumat, în primul rând, ca leac, datorită nenumăratelor beneficii:Nutriționiștii atrag atenția, cu precădere, asupra proprietăților sale antioxidante, datorită cărora mustul ameliorează circulația sangvină, scade riscurile de maladii cardiovasculare, de obezitate i de diabet de tip 2. Dar acestea nu sunt singurele sale virtuți!Păstrează tinerețea celulelor. Polifenolii și antioxidanții blochează efectul nefast al radicalilor liberi asupra celulelor. Acești radicali, în exces, sunt principalii responsabili ai îmbătrânirii țesuturilor ž #_ mai ales la nivelul pielii.Ține departe cancerul. Rolul mustului în menținerea sănătății celulelor e un permanent obiect de studiu pentru oncologi.Protejează neuronii. Studiile arată că mustul menține în bună stare neuronii, limitând pierderea celulelor cerebrale. Tot cercetările relevă că o dietă din care nu lipsește mustul blochează, parțial, evoluția maladiei Alzheimer. Se pare că există o legătură directă între consumul de must și memorie, capacitatea motrică și facultățile cognitive.Accelerează tranzitul intestinal. Acidul tartric provenit din struguri are capacitatea de-a regla digestia. Prin urmare, câteva pahare de must pot să combată, în mod eficace, constipația cronică.