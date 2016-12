Musafirii, taxaţi de asociaţie?

Musafirii, taxați de asociație?

În principiu, persoanele care locuiesc la bloc sunt informate de către conducerea asociației de proprietari că numai musafirii care zăbovesc mai mult de 15 zile pe lună într-un apartament trebuie să fie trecuți la plata întreținerii aferentă respectivei perioade. Problemele apar când oamenii nu dețin informații certe, însă au o plăcere deosebită să aprindă scânteia conflictelor: „Nu știu ce să zic, parcă e din ce în ce mai greu să locuiești la bloc. Iar după mine, motivul este factura foarte mare de la întreținere după ce s-a scumpit atât de tare căldura. Am ajuns să ne vânăm până și musafirii, e prea de tot. Dacă legea interzice să mai fim vizitați la bloc, atunci să știm și noi și să punem lacătul la ușă! Pe mine, de exem-plu, mă vizitează de două ori pe săptămână femeia care se ocupă de menaj. Face… sportul ăsta de câțiva ani, iar niște vecini au luat-o la ochi. Crezând că este chiriașă, s-au luat de ea și i-au vorbit foarte urât. Au acuzat-o că folosește liftul, că aprinde lumina pe scară, că e de-a casei și totuși n-o văd pe lista de la în-treținere... Sunt eu obligată s-o trec la întreținere pentru patru-cinci vizite lunare pe care mi le face menajera mea?” (Speranța Antoniu).Episoade similare nu sunt rare în cadrul asociațiilor de pro-prietari, acestea fiind declanșate, de regulă, din cauza necu-noașterii unor lucruri esențiale privind contribuția la cheltuielile asociației. La fel de adevărat este, potrivit președintelui Uniu-nii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, că există încă locatari care ascund diverse lucruri ce i-ar implica la plată: „Unii au ajuns în instanță pentru declarații mincinoase,sunt chestii subiective, greu de verificat. Sunt asociații care au introdus la plată bebelușii sau animalele de companie, altele nu au făcut asta” - ne-a mai spus șeful UJAP, care ne-a explicat că, la nivelul uniunii, s-au făcut eforturi pentru eliminarea metodei de calcul în funcție de numărul de persoane, având în vedere că aproape toate consumurile majore sunt contorizate. Referitor la musafiri, lucrurile sunt clare, ei trebuie să cotizeze la întreținere dacă locuiesc mai mult de 15 zile într-un apartament.