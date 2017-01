Muncim româneşte, dar vrem să câştigăm nemţeşte...

Puncte de vedere

Muncim românește, dar vrem să câștigăm nemțește...

De bun simț ar fi ca românii să câștige ca nemții când vor lucra ca nemții. Scepticii spun că asta nu se va întâmpla niciodată. Optimiștii sunt însă de altă părere... Pornind de la controversele iscate pe noul Cod al Muncii, frapați, în mod special, de vehicularea ideii că ne paște... sclavagismul, mai mulți cititori ai ziarului nostru care au idee despre felul cum se muncește nu doar în Germania, ci și în alte țări, sunt de părere că românii „mai au de lucrat la… cultul muncii, care merge ceas la nemți, de exemplu. Dar ca să câștigăm ca nemții, trebuie să avem și noi o legislație a muncii care să fie respectată, să se muncească cu echipamente corecte de protecție, munca să fie corect plătită, să fie încurajată competența, iar salariații să nu stea cu ochii pe ceas, să nu se mai lucreze la negru etc. etc.” (Mihai Tudor, 43 ani). l Adrian Nicolae este tehnician, are doi copii și a lucrat trei ani în Germania, cu contract de muncă. Acolo a învățat că, pentru a fi angajat în sectorul privat și a rămâne pe post, este nevoie ca firma la care ești angajat să meargă, iar pentru asta, fiecare angajat să producă „cel puțin de patru ori leafa pe care i-o dă patronul. Și n-ai să auzi niciun neamț să se plângă de sclavie. Acum caut alt contract pentru Germania și le-am spus la toți cunoscuții că, indiferent de Codul Muncii, dacă nu dai sudoare la muncă, pleci urgent. Despre furăciuni, nici nu se pune problema! Și nu vorbesc din cărți, ăsta e adevărul. Și mai e o chestie la nemți: patronii nu s-au făcut multimilionari în euro în câțiva anișori ca în România, marea majoritate respectă muncitorii, îi plătesc corect. E adevărat că avansul lor tehnologic nu se compară cu al nostru, însă oamenii chiar au munca și cinstea în sânge, duc treaba până la capăt, sunt patrioți, fiecare își vede de felia lui, nu cârcoteli ca la noi, că doar știm cum e. Și nu că ar fi mai deștepți ca românii! Eu nu cred că vom avea prea repede salarii ca în Germania, dar dacă îi copiem, ne putem apropia de ei. În țară am rude care se plâng de sărăcie, dar fug de munca de jos, mai sunt și invidioși. La nemți n-ai să vezi fițe de-astea!”. l „Am auzit că nemții care și-au deschis afaceri în România s-au molipsit de la ai noștri, au pus biciul pe angajați, nu-i plătesc ca în Germania, au văzut că se poate și altfel. Cu mentalitatea asta, în țara lor nu rezistă! Acolo, dacă nu ți se respectă contractul și te plângi la sindicate, păi alea nu sunt slugoaie politice, ca la noi, ele chiar te ajută dacă ai dreptate. Eu sunt stupefiat că șefii sindicatelor de la noi sunt putred de bogați. Cum au făcut ei atâta bănet? Apărând sărăcia muncitorilor? Dar stau excelent cu tupeul, iar prostimea îi crede. La nemți nu există așa bătaie de joc! Știu toate astea de la băiatul meu care muncește acolo, s-a dat pe ritmul lor, i-a fost greu la început, dar nu l-a lăsat ambiția” (Tudor Geani). l „Neamțul nu face opere de caritate, el acceptă doar oameni calificați, disciplinați, harnici, dar dacă te-a acceptat, ești făcut – susține Cristinel Deaconov. Nici acolo salariile nu sunt la fel, dar se dau tot felul de stimulente când le meriți și ai rezultate. Am o fată care muncește la patron acolo, de sărbători a luat primă de loialitate, nu se aștepta neamțul ca fata mea să se dea după ai lor, au încurajat-o. Muncește fata mea, dar știe pe ce. Și aici muncea, dar pe salariul minim. Mai avem mult până să ne comparăm cu nemții, dar nu e imposibil. Totul e să ne înhămăm la muncă și să nu ne mai plângem atâta de milă, că nimeni nu-ți bagă-n traistă, în nicio țară, cât de bogată ar fi, dacă nu transpiri și nu ești cinstit. Dar și patronii să-și păstreze angajații buni și să-i stimuleze ca lumea”.