"Motive să fii dat afară se găsesc mereu!"

„Ca să nu mă dea afară din prima, întâi m-au detașat pe alt șantier. După aia m-am întors, dar m-au pus să-mi fac o groază de analize, pe medicina muncii. La noi controlul ăsta se face o dată pe an, l-am făcut și eu, nu am probleme. Când m-au detașat, de ce nu m-au întrebat de sănătate? E clar, motive să fii dat afară se găsesc mereu! L-am întrebat pe șeful de echipă ce-i cu toate astea și a dat din umeri!t” - ni s-a plâns un cititor, care și-ar dori să știe în ce condiții se fac examinările medicale pe medicina muncii.v v vDr. Iuliana Botezatu, specialist medicină de familie în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, ne-a confirmat că legislația actuală obligă la o serie de analize medicale în câteva situații, printre care se numără și detașarea sau trecerea în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă condițiile de muncă.De asemenea, certificatul medical este obligatoriu și la reînceperea activității după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile unde există expunere la factori nocivi profesionali, și de un an, în restul situațiilor.Totodată, aceste controale medicale trebuie să se facă periodic și în cazul celor care lucrează în unități fără factori de risc, și asta prin examene medicale diferențiate în funcție de vârstă, sex și stare de sănătate, potrivit reglementărilor din contractele colective de muncă: „Aceste diferențieri sunt prevăzute de lege și n-ar trebui considerate motiv de concediere”.