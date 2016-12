Moştenitorul, scutit de datoriile defunctului?

Moștenitorul, scutit de datoriile defunctului?

În principiu, după decesul unei persoane, cel care urmează să-i moștenească legal averea este obligat să preia și eventualele datorii ale defunctului. Legea îl poate scuti, însă, de achitarea acestor datorii numai într-o situație. Care este aceasta, aflați din rândurile de mai jos.„În urmă cu doi ani, tatăl meu a făcut un credit la bancă de 32.000 de euro despre care a știut doar fosta lui concubină. Cred că femeia asta a pus mâna pe bani, tata nu mi-a spus nimic de banii ăștia. Tata a murit acum opt luni, iar imediat după înmormântare, concubina lui mi-a adus toate actele tatei, între care am găsit și acest credit. Nu mai reușesc să dau de ea, am auzit că a plecat în Moldova, unde sunt părinții ei, acolo avea și un copil. Ei au locuit împreună vreo șase ani, iar tata mi-a lăsat mie casa pe care o cumpărase împreună cu mama, în care stau cu familia și în ziua de azi. Au mai rămas neachitați din credit 20.000 de euro, am fost la bancă și mi-au spus că eu, ca moștenitor, sunt obligat să plătesc această datorie, chiar dacă n-am știut de ea. Dar nici măcar n-am deschis moștenirea, deocamdată nu am bani pentru notar, ce să mai spun de rate la bancă? Nu înțeleg pe ce chestie să plătesc eu o datorie despre care habar n-am avut? Mie dreptul la moștenire mi-l dă legea, nu banca!” – ne-a povestit un cititor, care a dorit să-i păstrăm identitatea în semn de respect față de memoria tatălui său. Bărbatul ar dori să știe dacă, într-adevăr, este obligat să plătească datoriile tatălui și cum poate proceda, legal, să fie scutit de această corvoadă, astfel încât să nu fie evacuat din casă, căci îl îngrozește ideea ca familia lui să ajungă în stradă. De asemenea, întreabă dacă este obligat să demareze procedura de succesiune, în condițiile în care nu-și permite financiar acest lucru?Renunțarea la moștenire, o alternativăSingura persoană care poate deschide acțiunea de succesiune sunteți chiar dumneavoastră, atâta vreme cât susțineți că sunteți unic moștenitor. Pentru că ați locuit și locuiți în continuare în casa tatălui, chiar dacă nu mergeți la notar să demarați procedura de moștenire, se presupune că deja ați acceptat tacit drepturile ce vi se cuvin în această calitate, ca și obligațiile.Dacă însă nu vă surâde ideea să plătiți datoriile neachitate în timpul vieții de tatăl dumneavoastră și atâta vreme cât fosta concubină a acestuia nu recunoaște că ar fi beneficiat de împrumutul respectiv și nici nu apare în contract ca girant sau în altă calitate, consilierul juridic Carmen Gigică apreciază că aveți două soluții la îndemână: ori să renunțați la moștenire (situație în care statul va intra în posesia a ceea ce a rămas de pe urma tatălui, pentru acoperirea creditului), ori să acceptați moștenirea și, evident, apoi să achitați și toate datoriile.Notarul nu poate fi ocolitCum astfel de lucruri nu se fac pe vorbe, fie că optați pentru renunțarea la bunurile pe care le-a deținut tatăl dumneavoastră, fie că doriți să vă fructificați dreptul de moștenitor, va trebui să mergeți la notar, pentru întocmirea documentelor legale care să ateste ori o calitate, ori alta.Procedura bancară e clarăCât privește poziția băncii, ni s-a confirmat că dacă un client este titularul unui credit, apoi moare, datoria acestuia va deveni o obligație a moștenitorilor. În astfel de situații, banca are o strategie specială: după ce este identificat decesul clientului, conturile care intră în această strategie sunt trimise către ofițerii de colectare credite, întrucât clienții decedați trebuie retrași din strategiile obișnuite de colectare și, pe cale de consecință, tratați diferit. Aceleași reglementări obligă ofițerul Colectare Credite să obțină certificatul de deces, pentru a confirma decesul și a marca permanent clientul în sistemul bancar.