Moştenire cu scântei

Moștenire cu scântei

Soțul i-a murit în perioada derulării procesului de divorț, iar deschiderea succesiunii s-a lăsat cu scântei, din partea fiului vitreg.Potrivit legii, chiar și în asemenea situații, soțul supraviețuitor îl moștenește pe soțul decedat, cu condiția ca la momentul deschiderii succesiunii să nu existe o hotărâre de divorț definitivă.Legislația este clară: din punct de vedere juridic, singura modalitate de desfacere a căsătoriei este divorțul, însă abia după ce instanța a dat o hotărâre definitivă în acest sens. Atunci când nu se dorește sau chiar nu se cunosc aceste lucruri și, între timp, unul dintre soții implicați în divorț moare, disputele pe tema moș-tenirii sunt inevitabile.„Cu permisiunea dumneavoastră, vă prezint necazul ce-l am: soțul meu a murit la puțin timp după ce a pus divorțul, divorț cu care eu n-am fost de acord, nici măcar avocat n-am avut. Am ajuns cu procesul la faza de apel, n-am apucat nicio înfățișare în faza asta din cauză că a murit rapid după o comoție cerebrală. Pentru că n-am vrut să plec din casă până nu se termină divorțul, până la urmă m-a lăsat să stau, urmând ca după divorț să vândă casa și să-mi cumpere o garso-nieră” – ne-a spus Eliza Luncă (46 ani). Femeia recunoaște că a avut o căsnicie cu „năbădăi”, căreia i-a supraviețuit nouă ani de zile cu mari eforturi. Tocmai din această cauză nu se miră că și moștenirea se lasă cu… scântei: „Acum am necazuri cu băiatul soțului dintr-o altă căsătorie, care. pe motiv că… am divorțat de tatăl lui, mă alungă din casă. Mai am eu vreun drept la moștenire dacă divorțul nu s-a terminat și îi mai port numele? Cât mi se cuvine din avere? Dacă nu, măcar pot să stau în casă până îmi găsesc ceva cu chirie? Băiatul lui mă amenință că-mi aruncă lucrurile în stradă și, dacă nu dis-par în două săptămâni, pușcăria mă mănâncă… Așa a fost el mereu, cu amenințări…”.v v vStimată doamnă Luncă, într-ade-văr, traversați o perioadă dificilă a vieții, însă, indiferent de ostilitatea fiului vitreg, trebuie să luptați pentru drepturile pe care legea vi le conferă. Asta, din cauză că soțul supraviețuitor are dreptul să-l moștenească pe soțul decedat chiar dacă la momentul decesului se aflau în divorț, dar nu a existat o hotârâre judecă-torească definitivă care să ateste desfacerea căsătoriei. Mai mult, referitor la cotele de moștenire cuvenite, consilierul juridic Car-men Gigică ne-a explicat că dacă după defunct au rămas atât moștenitori legali (părinți, copii, frați, nepoți etc), cât și soț supravietuițor, acesta din urmă (adică dumneavoastră) este chemat la moștenire alături de oricare dintre ei și va moșteni un sfert din masa succesorală.Dreptul de a locui în casăÎn legătură cu a doua chestiune, puteți să-i atrageți atenția fiului vitreg că, și de această dată, legea este de partea dumneavoastră, în sensul că vă dă dreptul să locuiți în casa în care ați stat până la data deschiderii moștenirii, dacă nu aveți un alt drept real de a folosi o locuință corespunzătoare și dacă respectiva casă face parte din bunurile moștenirii. Este ceea ce, în termeni juridici, se numește dreptul de abitație al soțului supraviețuitor. Totuși, legea arată că oricare dintre moștenitori poate cere restrângerea dreptului de abitație dacă locuința nu este necesară în întregime soțului supraviețuitor sau îi poate oferi un alt spațiu locuibil corespunzător. Dreptul de abitație se stinge însă la partaj, dar nu mai devreme de un an de la data deschiderii moștenirii. Dacă, între timp, soțul supraviețuitor se recăsătorește, acest drept încetează chiar dacă nu s-a împlinit un an de la data deschiderii moștenirii.Având în vedere situația tensionată în care vă aflați, ideal ar fi să cereți ajutorul unui avocat, pentru a nu cădea în capcana fiului vitreg, dar și pentru a intra în posesia tuturor bunurilor cuvenite prin lege.