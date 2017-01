Comentarii de la cititori

Modelarea animalului

Un câine pentru o familie este ceva normal și necesar. Ca orice alt animal. Familiile normale, sănătoase, se dezvoltă în mijlocul animalelor. Pentru copii, animalele formează un adevărat univers educativ, care le poate marca definitiv personalitatea! Da! Dar ca să ajungi la o astfel de relație nu este așa simplu. Animalul te respectă și te iubește dacă și tu îi răspunzi cu aceeași măsură. Dacă ești tu lacom, este și animalul. Dacă ești nervos, pus permanent pe harță, așa va fi și animalul! Nu-l poți educa cu bățul pentru că, într-o bună zi se va răzbuna și o să spui că până la urmă este un animal. Da! Așa este! Un animal care răspunde mai devreme sau mai târziu pornirilor animalice ale stăpânului său. Indiferent cine este acesta! Un câine este capabil să intre în foc pentru stăpânul sau dacă acesta l-a iubit necondiționat, i-a dat mâncare când i-a fost foame și apă când i-a fost sete! Nu când și-a adus aminte! Că este mare diferența! Un animal așteaptă mai multă dragoste decât un om. Omul raționează și relaționează. Sentimentele lui pot fi manevrate, direcționate, amânate. Omul uită. Animalul este mai direct. Reacționează instinctiv și uită greu! Chiar dacă il ții fără mâncare și apă și pe urmă îl saturi, animalul nu uită asta și-ți va plăti într-o bună zi purtarea ta! Întelegeți? Dar cine are timp să se poarte cu îngăduință față de animale? Ne-am obișnuit să le percepem ca pe adaosuri ale universului nostru, nu ca pe complementarități! Cum, de altfel, socotim și mediul, în ansamblul lui! Din cauza asta, toate se plătesc, până la urmă. Dacă vreți să vă echilibrați, să creșteți frumos chiar la 80 de ani, să aveți copii sănătoși, neapărat trebuie să vă completați familia cu un animal! Vedeți? Nu am spus, în încheiere, să creșteți un animal. Ci să vă completați familia! Ei! Ce spuneți? (Comentariu la articolul „Câinele nu este o jucărie" (apărut în ediția cu nr. 5226), postat pe site-ul Cuget liber de „un cititor".