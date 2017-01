Moare de invidie, deşi are tot ce-şi doreşte! (2)

Psihologul te ajută

Moare de invidie, deși are tot ce-și dorește! (2)

Invidia este un sentiment care, în timp, erodează sufletul. Când invidiezi, te simți inferior, ai resentimente și ești aproape bolnav de dorința de a-l ajunge pe celălalt. Autoevaluându-se cu zgârcenie și fiind mereu nesatisfăcut, de cele mai multe ori, invidiosul se pune în situația de a se compara cu alții, de a măsura succesele altora, simțindu-se frustrat pentru că nu se ridică la înălțimea lor. La fel poate proceda și atunci când el este cel care are mai mult decât alții. Este clar, permanenta raportare a propriei persoane la alții îi face pe invidioși nefericiți. Mai mult, intervine și sentimentul rușinii, ceea ce le afectează echilibrul emoțional. „Am avut o grămadă de prieteni, iar acum nu mai am pe nimeni. Cauza care m-a adus în situația asta e că sunt ofticoasă și invidioasă pe toți. Recunosc și nu îmi explic de ce nu sunt în stare să mă bucur de nimic din ce fac alții. Pur și simplu simt că paralizez când văd că o prietenă are o haină mai OK decât a mea, iar dacă cineva are o leafă mai mare, înnebunesc de-a binelea. Practic, am cam tot ce-mi doresc, dar sunt ofticată pe oricine. Nici de ce am eu nu sunt în stare să mă bucur. Citind această rubrică m-am gândit că psihologul mi-ar putea explica de ce să mă agăț ca să-mi schimb starea și comportamentul. Trebuie să existe și posibilitatea asta, că nu mă mai suport! Vă mulțumesc!” - A. L., 32 ani. v v v Suzana Dragoș (telefon cabinet: 0723.371487), ne-a explicat că dacă invidia atinge dimensiuni de nestăvilit, atunci apare dorința de răzbunare și chiar violența. Având în vedere aceste consecințe, specialista atrage atenția că nu este bine să vă raportați la o anume persoană dacă nu aveți toate datele care să vă permită o evaluare obiectivă. Pentru a-i ajuta pe invidioși să se debaraseze de acest nociv sentiment, psihologul prezintă câteva „leacuri” pentru… tratarea invidiei: Bucură-te pentru orice izbândă personală Dacă la sfârșitul unei zile există un singur motiv de satisfacție profesională sau personală, este cazul să fie trecut în categoria succeselor ce merită conștientizate. Peste câteva luni, micile bucurii zilnice vor clădi ceea ce lipsește, în general, unei persoane invidioase: stima față de sine și încrederea în forțele proprii. Pentru a reuși această… performanță, învață să te bucuri de orice succes, chiar dacă pare neînsemnat. Nu-ți face rău singură! Indiscutabil, o altă variantă pentru a scăpa de invidie este să conștientizezi cât de mult rău îți face. Așa că fii preocupată să ai tot timpul mintea ocupată cu sarcinile proprii, să te concentrezi cum să-ți faci mai bine treaba și să evoluezi în plan profesional, fără să pierzi timpul gândindu-te la alții. Averea se face cu multe renunțări În general, bunurile materiale care atrag invidia altora sunt obținute prin muncă susținută, iar cazurile în care ele vin prin alte mijloace sunt destul de rare. De aceea, înainte de a invidia o persoană cu o avere consistentă, ar trebui să ne gândim că a muncit din greu și că a renunțat la multe pentru a ajunge în vârf. Propriile calități trebuie căutate Ni se întâmplă de foarte multe ori să invidiem pe cineva pentru anumite realizări, fără să fim conștienți că noi înșine putem avea reușite într-un domeniu în care suntem cât de cât pregătiți. Oamenii au calități dintre cele mai diverse, iar dacă unul reușește într-o anumită direcție, asta nu înseamnă că invidiosul nu poate avea succes în alta. De aceea, persoanele care chiar își doresc să iasă de sub influența acestui apăsător sentiment trebuie musai… să stea de vorbă cu ele însele, să-și descopere părțile bune, pe care apoi să le exploateze, eforturi care le vor ajuta să devină chiar ele invidiate de alții.