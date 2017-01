Medicul de gardă

„Moalele capului“ (fontanela) copilului. Când se închide?

Ştire online publicată Joi, 01 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Sunt îngrijorată, bebele meu (un an și două luni) are probleme cu moalele capului. Doctorița mi-a spus totuși să am puțină răbdare, poate se închide la timp. Mă puteți ajuta cu câteva informații, nimeni n-a știut să-mi spună despre ce e vorba” (Cora Oșianu).v v vMai întâi, dr. Chirața Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, ne-a explicat că fontanelele sunt porțiuni localizate la îmbinarea dintre oasele craniului, care permit creșterea dimensiunilor cra-niului și a creierului în primii doi ani de viață. Un nou-născut are șase astfel de formațiuni, însă două dintre fontanelele sugarului au o importanță clinică deosebită. Este vorba despre cea anterioară, cunoscută și sub de-numirea populară de „moalele capu-lui”, care se găsește între osul frontal și cele două oase parietale, având forma romboidală. Închiderea ei se produce, de regulă, între nouă și 18 luni, dar se poate realiza până la vârsta de 24 de luni. A doua este fontanela posterioară (aflată între osul occipital și cele două oase parietale), foarte mică la naștere, care se închide complet până la vârsta de trei luni a bebelușului.Semnul unor boli graveChiar și la copiii sănătoși există o variabilitate normală a dimensiunilor fontanelei anterioare. Dacă este mai mică decât ar trebui, poate fi doar o variație normală, dar poate fi vorba și despre afecțiuni grave (microcefalie, craniostenoză sau hipertiroidism). Dacă este prea mare, poate fi vorba despre boli osoase (rahitism, acon-droplazie), boli cromozomiale sau vreun sindrom malformativ complex. Dacă fontanela anterioară este mai bombată, poate fi semn de meningită, hidro-cefalie, encefalită sau hemoragie intracraniană, iar dacă este mai lăsată, curbată în interior, arată deshidratarea bebelușului. Ideal ar fi, doamnă Oșianu, să mergeți cu cel mic la controale medicale de rutină mai dese în primii doi ani de viață, iar dacă vi se pare că există vreo modificare în forma craniului sau apar zone dureroase în regiunea fontanelelor, nu ezitați să consultați de urgență un specialist.