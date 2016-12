„Mi se refuză concediul de odihnă!“

„Ca să nu fie probleme între salariați, la noi la firmă s-a făcut regula ca toți angajații să ia concediul de odihnă o singură dată pe an. Iar dacă se întâmplă să apară probleme personale, ne putem lua concedii fără plată. Eu am probleme financiare și am cerut numai 10 zile de concediu, dar am fost refuzată, pe motiv că regula e regulă. Nu e un abuz? - întreabă o cititoare.După cum ne-a explicat specialista în probleme de muncă, Mihaela Crivea, acordarea numărului total de zile cuvenite drept concediu de odihnă nu poate fi abuz. După cum și împărțirea concediului de odihnă în mai multe tranșe este tot o variantă prevăzută de legislația muncii. Însă, când se pune problema… tranșării concediului de odihnă, angajatorul are obligația să stabilească această programare, astfel încât toți salariații să poată efectua pe parcursul unui an calendaristic cel puțin zece zile lucrătoare de concediu de odihnă fără întrerupere. Iar dacă, din motive clare și justificate, un salariat nu-și poate face tot concediul la care are dreptul, angajatorul va fi obligat să-i aprobe concediul cuvenit până la finele anului următor. Atenție, însă, nu este legal ca un angajat să aibă un concediu de odihnă mai mic de 20 de zile lucrătoare. Cât privește durata concediului de odihnă, aceasta poate fi influențată de vechime.