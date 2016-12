„Mi se opreşte din leafă că aşa vrea şefu’!“

SEMNALE

„Mi se oprește din leafă că așa vrea șefu’!“

Pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lui, salariatul răspunde patrimonial în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, cu condiția ca angajatorul să facă dovada atât a prejudiciului, cât și a vinovăției angajatului său. A condus, ani de zile, auto-basculanta de 16 tone a firmei, fără ca vreodată să i se impute că ar fi depășit consumul normat de combustibil. Surpriza ne-plăcută a apărut în septembrie 2010, când lui Nicu Samuil (41 ani), șeful său i-a spus „verde în față”, că va trebui să suporte din propriul buzunar contravaloarea a 210 litri de motorină nejustificați, în caz de refuz, urmând să i se rețină banii din salariu: „Problema e că acest șef face mișmașuri și când nu mai știe pe unde să-și scoată cămașa, încearcă să ne fraierească pe noi, șoferii. A mai pățit-o un coleg, care a plătit ca fraierul 50 litri de motorină ca să nu-și piardă slujba, însă eu, cu orice risc, nu las lucrurile așa. Problema e că mi s-au oprit până acum 600 lei și nimeni nu dovedește paguba. Probabil șeful crede că mi-e frică să nu rămân pe drumuri și o să tac. Am trei copii în întreținere, însă nu vreau să fiu luat de prost. Problema e că directorul nu e în Constanța, aici fiind un punct de lucru, iar doamna de la contabilitate nu-mi dă nicio explicație. Clar e că nu mi s-a justificat această lipsă prin foile de alimentare zilnică, pe care eu le semnez de fiecare dată și vreau să știu dacă firma are dreptul să-mi oprească banii pentru o pagubă nedovedită? M-am scăpat și i-am spus con-tabilei că eu la judecată nu ajung, să rezolve ei situația, probabil pe asta se bazează. Vă mulțumesc pentru ajutor și vă doresc un an bun!”. vvv Pentru a obține sumele pe care firma refuză să vi le restituie, va fi necesar să depuneți o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă, instituție care va demara o anchetă. Dacă nici ca urmare a acestui demers nu vă rezolvați problema, soluția ar fi să-l acționați în judecată pe angajator la tribunalul din județul în care aveți domiciliul. Fiind vorba despre un litigiu de muncă, nu veți plăti nicio taxă - precizează consilierul juridic Carmen Gigică. Referitor la pretinsa pagubă, orice angajator care se consideră păgubit de unul dintre angajați poate recupera acea pierdere doar prin hotărâre judecă-torească, dar nu pe vorbe. Totul, din cauză că legea îl obligă să producă în instanță dovezi în susținerea acuzațiilor sale.