SEMNALE

„Mi-am luat-o-n barbă!“

Mai mulți constănțeni susțin că firma care i-a trimis la muncă în străinătate nu le-a plătit diurna pentru toată perioada muncită, potrivit contractului.„E un colaborator nou și mi-am luat-o-n barbă, dar o rezolvăm!” – a fost replica reprezentantului firmei.„Mă numesc Mihai Popescu și am o problemă, împreună cu colegii mei, un grup de nouă persoane care a lucrat în Portugalia, la Lisabona, între o lună și 40 de zile. Am ajuns acolo printr-o firmă de plasare a forței de muncă din Constanța. Problema e că patroana nu ne-a efectuat plata diurnei, adică am muncit aproape moca până acuma. Eu, de exemplu, am lucrat în perioada 11 mai – 17 iunie a.c, în Lisabona, ca electrician naval, la reparația unei nave de croazieră. Nu am primit cei 2.300 de euro cuveniți, deși plățile, conform contractului, trebuiau să se facă până pe 25 iunie a.c. Abia vineri, 8 iulie, mi s-au virat în cont 300 lei, o nimica toată, salariul, cum ar veni. Justificarea patroanei este că grecul pentru care am lucrat noi în Portugalia nu i-a făcut plata, dar n-are nicio treabă cu contractul nostru, grecul avea afaceri cu ea, nu cu noi!”.Faptul că toți sunt oameni cu experiență în munca în străinătate, specialiști navali, i-a ambiționat să-și facă singuri… dreptate, în sensul că, în afara reclamației pe care au depus-o la ITM, în cel mai scurt timp posibil vor demara și o acțiune în justiție împotriva firmei: „Ne-am gândit că e necesar să ne adresăm și dumneavoastră, pentru ca măcar pe viitor nimeni să nu se mai sacrifice muncind pentru firme de sclavi, până la urmă, cumpărați cu vrăjeală și promisiuni!” – ne-a mai spus Mihai Popescu.v v vÎn momentul în care am contactat-o, reprezentanta firmei, Alina Manta, ne-a spus că lucrează, alături de avocatul său, la documentația necesară pentru a recupera pe cale judecătorească, sumele restante din partea partenerului grec: „Sunt împreună cu o parte din oameni și cu avocatul, sunt probleme, dar încercăm să le rezolvăm. Salariul românesc l-au primit, respectiv 300 lei, probleme avem cu diurna de străinătate, pe care partenerul grec nu ne-a plătit-o încă”.Partenerul străin, de negăsit!Având în vedere faptul că partene-rul grec, cu care colaborează pentru prima dată, nu mai răspunde nici la telefon, nici la adresele de e-mail, Alina Mantea ne-a explicat că încearcă să rezolve problema pe cale judecăto-rească: „Am colaborat trei ani cu altă firmă și nu am avut niciun fel de pro-bleme. Și noi ne-am luat-o-n barbă!”.Reprezentanta firmei transmite tuturor celor implicați că face eforturi pentru a rezolva cât mai repede situația.