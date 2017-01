Cu ocazia Zilei femeii

Mesaje speciale pentru mame

Avem o singură mamă și o singură viață. Nu aștepta până mâine să-i spui mamei că o iubești! Poate că pentru societate ești o persoană oarecare, dar pentru o singură persoană poți să reprezinți lumea. Sunt cugetări vechi, care atrag atenția, atunci când, poate, uităm, că n-ar trebui să treacă nimic peste dragostea de mamă. „Anii mamei” Se numește Petrică Adrian Iordan și este elev în clasa a VIII-a A la Școala generală „Jean Bart“ din Constanța. Ne-a mărturisit că nu a publicat nimic până astăzi, dar și-a dorit enorm, cu ocazia Zilei femeii, să le facă o surpriză, atât mamei sale, cât și doamnelor profesoare de la școala la care învață. De aceea, și-a pus imaginația la bătaie și a compus versuri de o mare sensibilitate, dedicate celei care l-a adus pe lume, pe care o prețuiește enorm și care merită, din punctul lui de vedere, tot ce este mai frumos, nu doar de sărbători, ci în fiecare zi. Ne face plăcere să-l ajutăm să exprime, și în această pagină, ceea ce înseamnă pentru el mama: iubire necondiționată, dragoste, sacrificiu, prietenie, sfătuitor, altruism, sinceritate, corectitudine, sprijin etc. Din păcate, spațiul nu ne permite să publicăm în întregime poeziile expediate redacției, dar suntem convinși că versurile următoare îi vor unge sufletul mamei sale: „O, mamă scumpă, anii tăi/ Îmi stau zălog în suflet/ C-am petrecut pe lângă ei/ Copilărescul dulce zâmbet/ Și iată, eu, astăzi, copacul/ Cu vârfu-n soare, ochi vioi/ Nu îmi sunt soarele, nici lacul/ Mai dragi mie, ca ochii tăi“. „Mamă, te iubim mult!” Încă din primii ani de viață, Diana Milică, din Techirghiol, a înțeles că lucrul cel mai important pe care îl poate face un tată pentru copiii săi este să le iubească mama. Fericită că înțelegerea părinților, oameni sensibili, a întreținut o atmosferă caldă în familia ei, cititoarea noastră și-a dat seama că nimic nu poate înlocui ceea ce poate face mama, cu dragostea ei, nu doar în cei șapte ani de-acasă, ci atâta vreme cât este în viață. „Prin felul de a se purta al părinților noștri am simțit că nu există avere mai mare decât o familie unită. Îmi aduc aminte cu mare drag că ne dădeau multe, multe lecții de bună purtare nouă, celor doi frați, lecții care ne-au ajutat ca niciodată să nu ne întoarcem spatele unul altuia, nici la necaz, nici la bucurie. Când se mai întâmpla să alunecăm de la drumul drept, tot în inima mamei găseam iertare. Dar să v-o prezint pe mama: se numește Magdalena Aioanei și chiar astăzi împlinește 61 de ani. Este motivul pentru care, în familia noastră, ziua de 8 Martie este cea mai frumoasă sărbătoare din an. Profit de această ocazie pentru a-i face surpriza să citească aceste rânduri în ziarul dumneavoastră, la care sunt abonată. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc și dumneavoastră, cu ocazia Zilei Femeii, tot ce este mai bun!”.