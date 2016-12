Merele îngraşă?

Merele îngrașă?

18 Ianuarie 2011

Orice aliment, fie el considerat și dietetic, dacă este consumat în cantități mari, poate să îngrașe. Referitor la mere, într-adevăr, ele sunt indicate în cura de slăbire, pentru că au efect diuretic, conțin zaharuri naturale necesare pentru buna funcționare a organismului, însă, atenție, nu trebuie con-sumate în cantități mari! Totuși, specialiștii recomandă, în dietă, trei-patru mere pe zi. Ideal ar fi să începeți fiecare dimineață cu câteva fructe sau cu un pahar de suc natural. În legătură cu dieta bazată exclusiv pe mere, nutriționiștii nu o recomandă, întrucât fiecare om, oricât de mult ar fi dispus la înfometare, are nevoie de trei mese pe zi, la interval de șase ore și, eventual, două gustări între mese, constând în câte un fruct. Astfel, la masa de dimineață, se pot consuma, la alegere l salată de fructe sau fructe mixate, cu câteva stafide sau cereale integrale l la masa principală se poate servi pește sau pui la grătar, cu salată de crudități sau de legume înăbușite l la cină, legume, pește sau iaurt dietetic. Pentru o dietă echilibrată, se recomandă apelarea la un nutriționist, care poate introduce în programul de slăbire și una-două zile de fructe pe săptămână (luni și joi, de exemplu), când să se consume numai fructe (mere, kiwi, ananas, grapefruit etc.).