Mercurialul din pieţe a dispărut, „trăiască mercurialul!”

Mercurialul din piețe a dispărut, „trăiască mercurialul!”

Deși într-o economie reală de piață, concurența ar trebui să funcționeze ceas, oamenii cred că în marile piețe agroalimentare prețurile sunt aliniate „din umbră”. Cu toate că au depus multă muncă pentru a-și vedea produsele pe tarabe, unii producători de legume și fructe, din tot felul de motive, nu mai sunt în stare să le vândă. Atunci intră în acțiune negustorii „sereliști”, care spulberă orice idee de piață liberă. l Lui I. Palade (67 ani, din Constanța), de exemplu, îi este teamă să mai meargă în piețele mari din cauza unui incident neplăcut pe care l-a avut recent în Piața Griviței cu un… fals negustor: „I-am reproșat că umflă prețurile, cu toate că producătorul i-a atras atenția să respecte prețul afișat de el pe tarabă când a plecat. Omul a luat prețul și l-a aruncat pe jos, ca să creadă lumea că l-a luat vântul, și cerea cât vroia el, mai mult decât vecinii lui, nici într-un caz mai puțin. Când m-am luat de el, șmecherul m-a înjurat și mi-a spus că dacă mai comentez o să-mi care doi pumni peste ochi, de n-o să mai văd nici un fel de preț. Sunt bătrân și mi-a fost frică să-l reclam la vreun jandarm, că era vânjos și putea să mă bată pe bune. Eu cred că trebuie controlați mai des cei care vând marfa, dacă au contract cu producătorul, cum sunt plătiți de cel care-i pune să vândă, să se vadă ce hram poartă”. l „Cine are timp să ia piețele mari ale orașului la pas o să vadă aceleași prețuri la toate produsele, mai rău ca pe vremea când exista mercurial și toți erau obligați să-l respecte. Știu de la o rudă care vinde în piața Tomis III că toți se vorbesc să ceară același preț la ce vând ei acolo și țin la el cu dinții, chiar dacă li se strică marfa. Mai sunt unii care negociază, dar cu frică, să nu-i vadă vecinul de tarabă!” – Ionel Ivan, 53 ani, din Constanța. l „Eu am un frate care face legumicultură la Poiana de ani de zile și vinde marfa la Constanța. Mi-a spus de nu știu câte ori că nu-i convine să i se strice marfa pe tarabă pe căldura asta, dar nu poate să lase din preț, pentru că îi sar ceilalți piețari în cap. Am fost în Grecia și mi-a plăcut ce am văzut acolo. Toată marfa era sortată pe calități, fiecare negustor vindea cu ce preț dorea, vecinul nu se băga de nicio culoare. Majoritatea negustorilor aveau oferte: de exemplu, la două kilograme de roșii, primeai gratis un kilogram de castraveți sau ce altceva doreau ei. La noi, nici măcar să-ți alegi marfa nu ai voie, iar dacă ridici pretenția asta, ești pus rapid la punct! Chiar și pe criza asta, numai de speculă sunt buni! – Victoria Marinov, 41 ani, din Constanța. l În calitatea sa de client, Constantin Zaharia, din Constanța, nu înțelege de ce comercianții din piețe nu renunță la lupta cu prețurile aberante. Mai mult, sătul de atâta speculă, simte că mercurialul a fost repus în drepturi. Speră, totuși, să se facă ceva concret pentru eliminarea intermediarilor din piețele agroalimentare și practicarea unor prețuri reale, suportabile pe vreme de criză. „Chiar așa, sub pretextul unei piețe libere, oricine poate să vândă ce vrea prin piețe, dar și pe lângă ele, direct de pe trotuar? Nu le verifică nimeni actele? Vrem și noi un comerț european, dacă tot facem parte din UE!”. Teoretic, piețarii nu sunt de capul lor! Potrivit legii, certificatele de producător sunt eliberate de primăriile comunelor, pe baza registrului agricol în care este înscrisă suprafața de teren cultivată. Fiecare primărie își face propriile formulare de certificate, a căror evidență ar trebui să fie actualizată și controlată. Cine își înființează o firmă de comercializare sau se autorizează ca persoană fizică trebuie să plătească taxe și impozite pentru fiecare kilogram de marfă vândută. Or, dacă merge prin sate, cumpără legume și fructe cu banul jos și le revinde apoi la preț dublu sau triplu în piețe, folosindu-se de un certificat de producător, nu plătește niciun impozit. Ion Ciobanu, șeful Biroului de control din cadrul Direcției de târguri și oboare Constanța, ne-a explicat că în piețele orașului există două categorii de comercianți: 1) producătorii autentici, cu certificate eliberate de primăria pe raza căreia au terenul cultivat și 2) societăți comerciale sau persoane fizice care se ocupă de comercializarea produselor, care, la rândul lor, trebuie să aibă actele în regulă. „Facem în mod curent controale în piețe, pentru a vedea ce nereguli sunt. Cititorii dumneavoastră trebuie să știe că direcția noastră are competența să verifice doar activitatea de pe platourile piețelor și din zonele de folosință, nu și din afara lor, și nici în piețele private. De asemenea, în afară de echipele noastre de control, există patrule de poliție și jandarmi care trec zilnic prin piețe și aplică amenzi celor care încalcă regulile”. Dacă sesizați nereguli în piețele orașului, le puteți transmite redacției noastre sau Direcției de târguri și oboare Constanța, la următoarele numere de telefon: 0241/665.507 sau 0241/520.574.