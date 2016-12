Meniul zilei

Ştire online publicată Luni, 23 Aprilie 2012.

Mic dejun Iaurt grecesc cu miere și nuciUn mic dejun al campionilor sau o gustare răcoritoare, iaurtul grecesc servit cu miere, nuci și migdale este aproape o mâncare în sine. Secretul iaurtului grecesc este că nu are zer, iar consistena lui este cremoasă și gustul ușor acrișor. Ingrediente: 150 g iaurt grecesc, 20 g miere, 30 g nuci și migdale crude. Mod de preparare: Într-un pahar potrivit de înalt, turnați puțină miere. Adăugați iaurtul, nucile și migdalele crude, apoi garnisiți cu restul de miere de albine. Evitați să folosiți migdale prăjite pentru că au sare și schimbă gustul iaurtului. Puteți folosi fructe confiate în miere de albine: smochine, cireșe etc, în loc de nuci și migdale. Iaurtul grecesc este comercializat sub denumirea de “iaurt grecesc” sau “olimpus” în supermarketuri. Se poate prepara și acasă din iaurt gras, lăsat la scurs în tifon câteva ore. Atenție să nu îl lăsați prea mult, pentru că devine brânză.Vită în sos de lămâieIngrediente: 1 kg ulpă de vită, 4 dovlecei sau zucchini, un litru supă de vită sau legume, 5 linguri ulei de măsline, 5 căței de usturoi, 2 foi de dafin, o lingură de oregano uscat, o lingură de mentă uscată, zeama de la o lămâie și jumătate. Preparare: Încingeți cuptorul la 200 de grade (temperatură mare). Curățați usturoiul și tăiați-l rondele. Spălați dovleceii, îndepărtați-le capetele și tăiați-i în cuburi mari. Extrageți zeama de lămâie. Tăiați carnea în cuburi mari. Încingeți două linguri de ulei într-o cratiță adâncă cu pereți groși, preferabil din fontă (tuci). Frigeți cuburile de carne, șterse de eventualele urme de apă, pe toate părțile, până se evaporă zeama pe care o lasă. Adăugați restul de ulei de măsline și rondelele de usturoi. Rumeniți 30 de secunde. Stingeți cu supa. Adăugați zeama de lămâie, foile de dafin, oregano și mentă. Acoperiți vasul și introduceți-l la cuptor pentru 90 de minute, până când carnea s-a pătruns și zeama a scăzut la jumătate. Asezonați cu sare și piper, adăugați dovleceii, acoperiți și reintroduceți la cuptor pentru alte 20-30 de minute, până când dovleceii sunt bine pătrunși. Mâncarea de vită cu dovlecei în sos de lămâie se servește fierbinte, caldă sau chiar rece. Opțional, puteți adăuga la servire iaurt sau smântână.Cremă de lămâieIngrediente: 300 ml smântână dulce (minim 30% grăsime), 2 lămâi, 80 grame de zahăr un vârf de cuit sare. Preparare: Spălai bine lămâiile și răzuii coaja uneia dintre ele.Extragei zeama din lămâii. Punei la fiert smântâna dulce împreună cu zahărul, coaja de lămâie și un vârf de cuțit de sare. Fierbeți la foc mic cinci minute, amestecând continuu. Luați de pe foc smântâna și strecurați-o. Adăugai, amestecând constant, zeama de lâmâie - crema nu mai este pe foc. Crema va începe să se îngroașe. Gustați după ce ați încorporat jumătate din sucul de lămâie. În funcție de dimensiunea și tipul lămâilor, s-ar putea să fie suficient. Turnați crema în trei pahare pentru servire. Introduceți la rece pentru minim trei ore înainte de servire. Dacă păstrați crema de lămâie peste noapte, scoateți-o cu zece minute de la rece înainte de servire pentru a-și recăpăta consistența fină. Crema de lămâie se servește rece, cu pișcoturi, biscuiți cu migdale sau fructe de pădure. Este ideală ca desert după preparate picante.