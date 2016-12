Meniul zilei

Omletă specialăIngrediente: 30 g unt, 6 ouă, 2 felii de pâine albă, sare de mare și piper negru proaspăt măcinat, 4 felii de somon afumat, o lămâie tăiată în patru bucăți.Mod de preparare: Topește untul într-o tigaie la foc moderat până când se formează spumă deasupra. Bate oăle într-un castron și adaugă-le în tigaie. Se amestecă ouăle continuu cu ceva flexibil precum o spatulă, astfel încât să nu se lipească omleta de marginea tigăii. Omleta trebuie gătită până când apar câteva bucăți tari de ou înconjurate de ou încă moale, aproape crud. Mai apoi se stinge focul. Jamie Oliver spune că omleta se gătește inclusiv când este luată de pe foc. Lasă omleta în tigaie cât timp ungi cele două felii de pâine, prăjite înainte pe grătar sau toast, cu unt! Mai apoi, pune omleta pe feliile de pâine și nu uita să o garnisești cu sare și piper. Adaugă pe deasupra feliile de somon și câțiva stropi de lămâie, pentru un plus de gust și ai obținut un mic dejun pe cinste. Conopidă în sos aromat de roșiiPrimăvara s-a instalat, cel puțin calendaristic vorbind. A sosit așadar vremea să-ți schimbi și regimul alimentar. Dacă ai consumat multe grăsimi și puține legume, celebrul bucătar Jamie Oliver îți propune o rețetă vegetariană sănătoasă și delicioasă, care are ca aliment de bază conopida. Ingrediente: o ceapă roșie, decojită și feliată, 5 căței de usturoi, o conopidă curățată de frunze (se va decupa partea de sus, realizând un buchet mai mare, iar restul conopidei, inclusiv tulpina, vor fi tăiate bucățele), ulei de măsline, un pumn de măsline negre, fără sâmburi, un pumn de pătrunjel tăiat mărunt, 2 conserve de roșii decojite, vin roșu.Mod de preparare: În primul rând, alege o tigaie mare și adâncă, în care să încapă buchetul de conopidă decupat și să mai rămână în sus doi centimetri. E nevoie de acest lucru pentru ca buchetul de conopidă să se gătească corect. Adaugă în tigaie ceapa, usturoiul, restul de conopidă tăiată în bucățele și puțin ulei de măsline și lasă la prăjit timp de zece minute, până ce ingredientele se înmoaie și capătă o nuanță aurie. Adaugă măslinele și pătrunjelul și mai prăjește timp de două minute. Mai apoi, pune în tigaie roșiile decojite și umple una dintre conserve cu apă pe jumătate (aproximativ 200 ml). Pune și apa în tigaie împreună cu un strop de vin roșu. Mai apoi, amestecă totul ușor, având grijă să pisezi cu o lingură roșiile ca să nu existe bucăți prea mari în sos. Adu totul la fierbere. Mai apoi apasă ușor buchetul de conopidă în sos, fără să-l strivești, El ar trebui să se află jumătate în sos și jumătate afară. Stropește cu puțin ulei de măsline, pune capacul și mai lasă la fiert până când buchetul de conopidă este complet fiert. La final, conopida în sos de roșii se garnisește cu pătrunjel. Este un adevărat deliciu.Baton energizantPline de vitamine și minerale, aceste batoane îți vor da un plus de energie. Ingrediente: o cană migdale, înmuiate câteva ore în apă, o cană semințe de dovleac crude, înmuiate câteva ore în apă, o cană semințe de in, înmuiate într-o cană cu apă, trei sferturi cană miere de albine, o lingură de scorțișoară, jumătate cană fructe uscate, după preferință, jumătate cană bucăți de ciocolată neagră. Mod de preparare: se mărunțesc migdalele și semințele de dovleac în robotul de bucătărie, apoi se adaugă peste ele mierea de albine, scorțișoara, amestecându-se bine. Pune compoziția într-un bol și adaugă semințele de in, fructele uscate și bucățile de ciocolată, amestecând totul cu o lingură. Se deshidratează cinci ore în aparat sau se pun câteva minute la cuptor, pe foc mic, până când obții consistența dorită. Dacă le preferi cu un topping de ciocolată, poți să prepari repede un sos dintr-o ceașcă unt de cacao, o linguriță extract de vanilie, trei linguri ulei de cocos, trei sferturi ceașcă miere de albine și câteva linguri de cacao pudră (untul de cocos și cacao se topesc la bain marie).