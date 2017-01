Melomanii nu ţin cont de vecini

Vox populi

Melomanii nu țin cont de vecini

Ani de zile, Victor O. (41 ani) a locuit la țară. Deși n-a trecut nici un an de când a devenit proprietarul unui apartament din Constanța, îl bate gândul să se reîntoarcă în localitatea natală, Cogealac. Îi este un dor nebun de casa liniștită în care a trăit, de oamenii plini de bun simț, de respectul pe care a fost educat să-l ofere și să-l primească. Poate că, și în Constanța, lucrurile ar fi fost bune și frumoase dacă nu ar fi avut ghinionul să aibă parte de niște vecini extrem de petrecăreți, mari iubitori de manele. „La ei, de fapt, habar n-am când începe cheful și când se termină. Săptămâna trecută, de exemplu, până pe la două dimineața, manelele (căci numai asta ascultă, de mă înnebunesc) se auzeau în parametri normali, mai puțin chiuiturile vecinilor cheflii. Ei, bine, după această oră, parcă au înnebunit. Au înce-put să tropăie prin apartament, de ziceai c-au năvălit hunii în casă. Am vrut să bat la ușa lor, dar nu m-a lăsat soția. Se gândea că de-abia ne-am mutat și nu se cade să facem fițe. De fapt, dimineața mi-a spus că se teme de mică de oameni turmentați de alcool. Și acum este marcată de episodul trăit pe când avea șapte ani, când, de la o chestie din asta, tatăl ei s-a ales cu capul spart. Totuși, nici eu, nici soția, nu mai rezistăm în ritmul acesta. Suntem mai obosiți dimineața, când ne sculăm, decât după o zi grea de muncă. Cu riscul de a-i supăra pe vecini, aș vrea să știu cum să procedez, ca să le temperez apetitul pentru manele, fără să intru în conflict direct cu ei. Poate faceți dumneavoastră o anchetă, vă dau eu telefon când sunt în plin chef, până nu înnebunim, și eu, și soția”. (Victor O., 41 ani, din Constanța) Poliția de proximitate vă poate ajuta Este chiar bine că nu agreați ideea de a intra în conflict direct cu vecinii dumneavoastră, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i suportați la nesfârșit. O soluție ar fi să le aduceți aminte de proverbul „Ce ție nu-ți place, altuia nu face!”. Dacă, pe cale amiabilă, nu veți obține efectele scontate, va trebui să cereți sprijinul polițiștilor de proximitate care operează în zona în care locuiți. Am fi făcut-o noi, dar, din păcate, nu avem adresa dumneavoastră completă. Copil hiperkinetic, terorizat de manele Când s-a mutat din Timișoara în localitatea Valu lui Traian, E. Emil (75 ani) nu și-a imaginat că exact la vârsta când ar avea mai multă nevoie de liniște i se va oferi „pe tavă, de către vecini, o viață de calvar. Totul, din cauză că aceștia ascultă manele, cu boxele date la maximum și scoase în curte, de nu mai știm ce să facem. Ca să fiu sincer, eu cu soția suportăm cât de cât, în schimb, nepoțica noastră, în vârstă de șase ani, diagnosticată cu hiperchinetism accentuat, nu se mai poate odihni, fiind și mai agitată. Am încercat să-i temperez cu ajutorul poliției, care, la un moment dat, le-a întocmit un dosar. Tot eu am fost cel care, pornind de la premise că orice om greșește și are dreptul la clemență, am renunțat atunci la plângere. Din păcate, regret gestul făcut, căci tinerii nu au renunțat la vechile obiceiuri, dimpotrivă, scot boxele în curte, le dau la maximum și ne turbează cu manelele lor”. Petrecăreții au primit a doua șansă Eduard Nițuleac, șeful Postului de Poliție Valu lui Traian, ne-a explicat că nu îi este străină situația reclamată de cititorul nostru. Mai mult, „au fost chemate la noi ambele părți. În urma discuțiilor purtate, tinerii au promis că vor ține decibelii sub control. Important este că părțile s-au împăcat, iar noi sperăm ca un asemenea litigiu să fie stins definitiv. Din păcate, mai sunt și situații de acest gen, pentru care oamenii nu găsesc altă soluție decât aceea de a reclama la poliție, iar noi facem totul pentru a-i ajuta”. 