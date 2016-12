Medicul de gardă Nu zgâlţâiţi bebeluşul, i-ar putea fi fatal! (I)

Medicul de gardă Nu zgâlțâiți bebelușul, i-ar putea fi fatal! (I)

„Nora mea, după ce a rămas însărcinată, ne-a spus că nu e pregătită să fie mamă. Dar toată familia ne-am pus pe capul ei, i-am promis că o s-o ajutăm să crească bebelușul. Problema e că după ce l-a născut, e leșinată după el și nu prea ne lasă s-o ajutăm. De câte ori o vizitez am observat că e obosită, stresată și când se enervează mai tare, îl zgâlțâie pe ăla mic fără să-și dea seama, cel puțin așa spune ea. Iar copilul plânge și mai tare. Se întâmplă ceva dacă bruschezi un bebe de nici trei kilograme în halul ăsta?”-este dilema unei bunici îngrijorate.v v vPotrivit explicațiilor dr. Chirața Blacioti, medic primar pediatru, situația la care se referă cititoarea noastră nu este una singulară, iar în medicină se numește „sindromul zgâlțâirii copilului”, cei mai afectați fiind copiii cu vârsta între una și cincisprezece luni. Mai exact spus, termenul definește simptomele care apar în urma bruscării unui bebeluș sau chiar a unui copil mai mic. Din păcate, din tot felul de motive, dar și din pricina oboselii, foarte mulți părinți recunosc faptul că obișnuiesc să recurgă la acest gest, tot așa, fără să-și dea seama.Nu e deloc o joacă!Medicul atrage atenția că dacă forța și durata zgâlțâirii copilului sunt intense, acest lucru poate avea consecințe grave asupra creierului micuțului. Atenție, bebe-lușul va intra în criză convulsivă, după care va avea tulburări de respirație, putând să-și piardă și cunoștința dacă leziunile de la nivelul creierului sunt foarte grave. Iar dacă supraviețuiesc, cei mici vor avea sechele pe viață, de la paralizie, retard mintal, crize convulsive etc. Ca și concluzie, zgâl-țâirea copiilor mai mici de un an poate avea cele mai grave conse-cințe din cauză că antrenează probleme neurologice severe.În afară de a-i brusca, sunt părinți care practică tot felul de… jocuri, printre care și aruncarea în sus a bebelușului. Și în astfel de situații, considerate inofensive, bebelușii pot suferi leziuni. Având în vedere gravitatea situației, în ziarul de mâine, medicul va spune cum se pot preveni aceste obiceiuri și ce tratament se impune în astfel de situații.