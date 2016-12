Medicul de gardă Femeile slăbuţe au probleme cu oasele?

Medicul de gardă Femeile slăbuțe au probleme cu oasele?

„De peste 14 ani, am aceeași greutate, de mâncat, mănânc bine, dar nu iau nici măcar un kilogram. Toată lumea mă invidiază că îmi mențin silueta fără să mă abțin de la mâncare. Așa este, numai că am avut în ultimul timp două fracturi, ultima de șold, în iulie. Doctorul mi-a spus că sunt prea slabă, ar trebui să mai iau câteva kilograme, din cauză că femeile slabe au risc mare de fracturi, mai ales după 40 de ani. Are vreo legătură grăsimea cu fracturile sau a fost doar așa, o glumă aruncată?” (Marinela Ichim).v v vDoamnă Ichim, din păcate, nu este vorba despre… o glumă aruncată. Potrivit dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, într-adevăr, femeile care au fost dintotdeauna prea slabe prezintă un risc crescut de a face o fractură de șold la vârsta mijlocie. Dealtfel, acest tip de fractură este principala cauză a leziunilor de care se plâng femeile de vârstă mijlocie mai slăbuțe. Problema e că odată cu înaintarea în vârstă, fracturile pot duce chiar la decesul persoanelor din acest eșantion.De ce au femeile slabe asemenea probleme?Medicul precizează că pe măsură ce o femeie este mai slabă, densitatea osoasă este mai mică. Explicația este că grăsimea alimentează producția de estrogen, estrogen responsabil și de sănătatea osoasă. Or, la femeile slabe, producția de estrogen fiind mai slabă, și oasele încep să devină fragile. De aceea, așa cum v-a spus și medicul dumneavoastră curant, luarea câtorva kilograme în plus, în sensul de a ajunge la o greutate normală vârstei, ar putea avea efecte benefice, putând ajuta la prevenirea fracturilor. Important! În niciun caz nu se pune problema depășirii greutății normale, căci obezitatea este o altă pacoste, cu riscuri și mai mari asupra sănătății.