Medicul de gardă - „De la ce am dinţii pătaţi?“

Medicul de gardă - „De la ce am dinții pătați?“

„Niciodată n-am avut dinții foarte albi, cu toate că i-am îngrijit cum trebuie, am suferit din cauza asta. De ceva timp e și mai rău, mi-au apărut un fel de pete. Oare de la ce am dinții pătați? Mulțumesc pentru sfatul medicului, Ioana”.Doamnă Ioana, nu sunteți singura care considerați că dantura omului trebuie să fie neapărat de un alb imaculat. După cum ne-a explicat medicul stomatolog Loredana Stănică, în realitate, dinții pot avea nuanțe diferite, fără ca acest lucru să fie influențat de ceva anume. Totul, din cauză că smalțul dinților este translucid, iar dinții capătă culoarea dentinei, o substanță de un galben închis ca și culoare, care se află imediat sub smalț.Referitor la apariția unor pete pe dinți, acest lucru se poate datora fluorizării smalțului, ceea ce înseamnă expunerea la fluoruri prin consumul de apă, pastă de dinți sau apă de gură puternic fluorizate. Însă, în general, aceste pete sunt mici, opace și în nuanțe de alb. Medicul atrage însă atenția că lucrurile se pot agrava dacă se ajunge în situația ca petele să capete nuanțe maronii, iar dantura să lase impresia ce este plină de carii. În timp ce această afecțiune poate să apară încă din copilărie, din cauza expunerii danturii la acțiunea fluorului, petele maronii apar mai târziu. Chiar dacă aceste pete nu ascund afecțiuni stomatologice, aspectul inestetic este unul mai greu de suportat. Medicul recomandă ca ori de câte ori semnalați nereguli în legătură cu dantura, să cereți părerea unui stomatolog.